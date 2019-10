De retour de Bruxelles, Malick Sankhon motivé : ‘’ils ont fait leur fête, personne ne les a dérangés. Cette semaine, nous voulons qu’on ne nous dérange pas’’

De retour de Bruxelles où il a participé avec brio au Forum mondial sur la sécurité sociale qui a eu lieu du 14 au 18 octobre dernier, Malick Sankhon, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a dédié sa promotion à l’ensemble des travailleurs de la Caisse mais aussi à toute la Guinée.

« A l’ASS où je suis membre du conseil d’administration, j’ai été reconduit encore pour trois ans. Donc, je suis très heureux pour mon institution la Caisse nationale de sécurité sociale, mais aussi pour la Guinée. Mais ce mérite revient honnêtement au personnel d’encadrement et à tous les travailleurs et travailleuses de la caisse nationale de sécurité sociale auxquels d’ailleurs je dédie ce présent poste », dit-il.

Abordant l’accueil de jeudi prochain que compte offrir la Mouvance présidentiel au chef de l’Etat de retour de Russie et de Turquie, Malick Sankhon a demandé aux opposants à ne pas les déranger ce jour.

« Chez les Soussous, on dit : « tu ne peux ravaler ce que tu as craché ». Nous avons voté pour le président Alpha Condé avec plus de 55 % des voix dès le premier tour en 2015. Ceux qui n’ont jamais accepté cette victoire, ce sont eux aujourd’hui qui disent autre chose. Moi, je ne suis pas là pour entretenir la polémique, à chacun de faire son boulot. Aux forces de sécurité de faire leur travail, au parti et aux mouvements de soutien de faire aussi la mobilisation. Donc, ils ont fait leur fête mercredi et jeudi, personne ne les a dérangés, et cette semaine nous voulons qu’on ne nous dérange pas surtout. Rendez-vous le jeudi de l’aéroport à Sékhoutouréya, tout le monde pour recevoir son Excellence monsieur le président de la République, le professeur Alpha Condé », invite-t-il.

Elisa CAMARA