Décès d’Alama Cissé : l’honorable Kory Kondiano et épouse dans la famille d’Ibrahima Sory Cissé pour présenter leurs condoléances 

L’honorable Claude Kory Kondiano, président de l’assemblée nationale s’est rendu ce jeudi 10 octobre à la Carrière pour présenter ses condoléances à la grande famille d’Ibrahima Sory Cissé, directeur adjoint du département de la communication et des relations publiques à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), suite au décès de sa sœur.

Accompagné de son épouse et d’une délégation composée de proches collaborateurs, le président de l’assemblée nationale qui côtoie cette famille de la défunte depuis plusieurs années n’est pas resté insensible à cette perte. Ému par ce geste, Ibrahima Sory Cissé qui a confié être ami au beau fils, a remercié la délégation.

« J’avoue que ce n’est pas une relation qui date d’aujourd’hui. Nous étions des voisins à la Carrière ici. Son fils Namory Camara est un grand ami à moi, lui (président de l’assemblée nationale) et son épouse me considèrent comme leur enfant aussi. S’ils me rendent visite aujourd’hui pour présenter leurs condoléances suite au décès de ma grande sœur le 3 octobre 2019, je ne peux que les remercier et remercier l’ensemble des membres de la délégation qui sont venus avec eux pour présenter les condoléances. Mais j’avoue que l’honorable Kory Kondiano n’est pas à sa première visite dans ma famille. Lors de mon mariage le 9 juin 2007, Monsieur Kory Kondiano était là-bas avec son épouse, ils sont venus le matin dans ma belle-famille à Nongo et sont restés jusqu’à 18 heures. Donc quand ils viennent aujourd’hui pour présenter les condoléances dans ma famille c’est un soutien qui me va droit au cœur et va droit au cœur de toute la famille Cissé et Diané » , a-t-il dit à la presse.

La défunte Alama Cissé qui n’avait fait aucun signe de maladie, s’était juste plainte d’un mal de tête le 2 octobre avant de rendre l’âme le 3 octobre à 15 heures suite à un AVC. Alama Cissé s’en va et laisse derrière elle sept enfants dont 3 filles.

Maciré Camara

+224 628 112 098