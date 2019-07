Décès de Kerfalla Kanté : les larmes de Dadis Camara…

Depuis Ouagadougou, au Burkina Faso, l’ex-capitaine Moussa Dadis Camara, ancien dirigeant guinéen a pleuré la mort de l’artiste Kerfalla Kanté, décédé dans la nuit du jeudi à vendredi dans une clinique de Conakry.



Selon un membre de la famille de Kerfalla qui a annoncé la nouvelle vendredi à l’assistance, Dadis a joint la famille à Coléah avec une voix larmoyante.

« Notre ancien président Dadis Camara vient d’appeler, il me charge de transmettre ses condoléances à la famille biologique de Kerfalla Kanté en particulier et au peuple de Guinée en général. Dadis, nous connaissons tous ses liens avec Kerfalla kanté, il est très touché par sa mort, et il ne fait que pleurer », dit le porte-parole de la famille Kanté.

A rappeler qu’en 2009, le désormais feu Kerfalla Kanté avait rendu hommage à Moussa Dadis Camara dans un titre intitulé CNDD. Ce dernier, reconnaissant, est resté très collé à Sankaran könö qui sera inhumé ce dimanche au cimetière de Cameroun après les hommages de la République au Centre culturel franco-guinéen (CCFG) de Conakry

Elisa Camara

+224654957322