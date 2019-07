Décès de Mamoudou Barry : le Procureur de la Guinée doit s’autosaisir pour déclencher une enquête en France (HSF)

L’organisation internationale de défense, d’orientation et d’intégration de migrants Horizon Sans Frontières (HSF) condamne avec la plus grande fermeté l’assassinat du Guinéen Mamoudou Barry à Rouen.

Pris à partie par une foule de supporters Algériens surexcités selon les proches de la victime, le jeune docteur a succombé malheureusement à ses blessures.

HSF partage la douleur des proches et présente ses condoléances les plus tristes au peuple Guinéen et de sa diaspora.

Par ailleurs l’organisation demande au Procureur de la république de Guinéen de s’autosaisir ne serait-ce que pour permettre à son homologue français de déclencher une procédure judiciaire.

Horizon Sans Frontières