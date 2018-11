Déclaration de la Jeunesse CEDEAO GUINÉE sur la situation nationale

La Jeunesse CEDEAO Guinée, en cette période inquiétante de l’évolution de la situation sociopolitique dans notre pays, exprime ses vives préoccupations face à l’escalade de violences qui prévaut à Conakry depuis quelque temps.

Elle regrette profondément la mort de deux autres Guinéens de trop hier dans des conditions non encore élucidées et présente ses tristes et sincères condoléances à la famille des victimes et à toute la Nation guinéenne. Aucune langue ne saurait trouver les mots pour qualifier cette déshumanisation de la conquête et/ou de la gestion du pouvoir dans un Etat qui se veut démocratique, de droit et de surcroît pour une société quasiment croyante.

Comment pouvons-nous comprendre que des âmes innocentes soient banalement arrachées, des paisibles citoyens terrorisés et empêchés de vaguer à leurs occupations sans qu’aucune action républicaine forte ne soit entreprise par les autorités administratives, sécuritaires et judiciaires ? Aucune conscience humaine ne saurait comprendre ou accepter cet état de fait…

Déclaration Jeunesse CEDEAO