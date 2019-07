Déclaration des Brassards Rouges suite aux arrestations de Sékou Koundouno et Foniké Mengué

DECLARATION N° 092 /BRG/27/2019.

C’est avec beaucoup de colère que les Brassards Rouges de Guinée (BRG), ont appris ce mardi 16 juillet 2019, les arrestations arbitraires des Camarades de lutte en occurrence M. Oumar SYLLA, alias Foniké Manguè et M. Sékou KOUNDOUNO tous membres du mouvement anti-troisième mandat.

Les Brassards Rouges de Guinée réaffirment leurs engagements et leurs fermes déterminations à défendre les acquis démocratiques et la constitution en république de Guinée, condamnent avec la dernière énergie les arrestations arbitraires et ciblées des défenseurs de la constitution en vigueur. Nous exigeons la libération immédiate et sans condition de M. Oumar SYLLA alias Foniké Manguè et M. Sékou KOUNDOUNO.

Apres la démission de l’ex Ministre de la Justice Garde des Sceaux, Maitre SAKO, ces arrestations confirment encore une fois de plus, la volonté du Président de la Republication de changer la Constitution afin de se maintenir au pouvoir.

Les Brassards Rouges de Guinée, soutiennent et partagent toutes les positions allant dans le sens de la lutte contre la modification ou changement de la constitution. Ils considèrent également ces arrestations arbitraires comme une pure intimidation qui vise à faire taire les gens ou les empêchés même de penser.

Nous invitons le vaillant peuple de Guinée à se tenir prêt, pour défendre la constitution en vigueur en disant non à la modification de la constitution, non à un 3 eme mandat pour le Président Alpha CONDE.

Nous alertons la Communauté Internationale sur les risques des affrontements liés au projet de modification ou changement de la constitution en vigueur, et nous les exhortons également à prendre leur responsabilité pour éviter le pire.02

Vive les Brassards Rouges de Guinée !

Vive la République !

Que Dieu bénisse la Guinée !

Conakry le 16/07/2019 La Coordination Nationale