Décret : Alpha Condé rappelle Sidy Mouctar Dico, beau-frère de Kèlèfa Sall

Dans un décret lu lundi à la télévision nationale, le président Alpha Condé a nommé des cadres en qualité d’administrateur au Conseil d’Administration du Webb Fontaine Group en charge de la gestion du guichet unique électronique, des formalités, procédures et opérations du commerce extérieur. Ce sont Salifou Camara, opérateur économique et Sidy Mouctar Dicko, inspecteur des services financiers et comptables. Ce dernier était secrétaire général du Ministère de l’Economie et des Finances avant de tomber en disgrâce. En début du mois de juillet, il avait annoncé de se lancer en politique avec une nouvelle formation politique. Sa nomination intervient 48 heures après le décès à Conakry de l’ancien président de la Cour constitutionnelle Kèlèfa Sall, mari à sa sœur.

Focus de Mediaguinee