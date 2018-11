Dégradation de la situation sécuritaire à Conakry: l’armée en appui à la police et à la gendarmerie

Le gouvernement guinéen a décidé finalement de faire intervenir l’armée dans les patrouilles mixtes sur les principaux axes de Conakry à partir de ce lundi 19 novembre. Cette décision est consécutive à la dégradation de la situation sécuritaire à Conakry, particulièrement en haute banlieue de Conakry.

Selon nos informations, des points d’Appui (PA) seront installés un peu dans la capitale et environs. Les autorités qui n’en peuvent plus veulent enrayer la criminalité et le grand banditisme dans la capitale guinéenne. Une capitale en proie ces derniers jours à la criminalité et au grand banditisme. Nous y reviendrons…

Mediaguinee