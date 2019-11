Délits de presse : il existe désormais un collectif d’avocats pour défendre les journalistes guinéens

Face aux multiples poursuites judiciaires auxquelles les journalistes guinéens sont confrontés dans l’exercice de leur métier, plusieurs avocats viennent de se constituer en collectif pour défendre désormais tous ceux qui seront en conflit avec la loi.

Ce collectif est composé de Me Mohamed Traoré, Me Salifou Béavogui, Me Antoine Pépé Lamah, Me Foromo Frédéric Loua et Me Thierno Souleymane Barry. Ces auxiliaires de justice décident donc de défendre contre zéro franc tout journaliste qui sera en conflit avec la loi.

« Il a été décidé de mettre en place un collectif d’avocats pour accompagner le dossier des journalistes qui sont pendants devant les juridictions nationales. Ce collectif est composé de 4 avocats et a pour mandat aussi de gérer d’éventuelles poursuites qui seraient engagées contre les journalistes dans l’exercice de leur profession. C’est aussi l’occasion de rappeler que les journalistes, dans l’exercice de leur profession, ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi 02 du 22 juin 2010, qui dépénalise le délit de presse dans notre pays. Cette loi constitue une avancée majeure dans le processus de construction de notre pays », a dit Me Foromo Frédéric Loua lors d’une conférence de presse.

Pour Sidy Diallo, syndicat professionnel de la presse privée (SPPG), cette annonce vient à point nommé, car les journalistes sont souvent inquiétés en Guinée.

« Ce collectif est créé pour accompagner les journalistes dans l’exercice de leur métier. Nous savons tous que ces dernières années, ils sont nombreux les journalistes qui ont été inquiétés, certains même ont été violentés. On n’oubliera jamais ce qui s’est passé à l’escadron mobile de Matam. Si vous avez constaté, ces derniers temps, il suffit qu’un journaliste dise des choses qui touchent la gestion publique, vous verrez quelqu’un qui se sent fort s’attaquer aux journalistes ou même déclencher des poursuites judiciaires », a dit le secrétaire général du SPPG.

Thierno Sadou Diallo

