‘’Délivrance de faux actes de naissance et de mariage’’, l’officier de l’état civil de Matoto monte au créneau

Dans un entretien accordé à Mediaguinée, le nouvel officier de l’état civil de la commune de Matoto, Kémoko Dioubaté a annoncé quelques reformes entreprises afin de corriger les défaillances et améliorer la qualité de travail de son service.

D’entrée, le responsable de l’état civil de Matoto a indiqué que ‘’depuis mon arrivée, beaucoup de réformes ont été engagées à l’état civil de la commune de Matoto notamment la restructuration du service autrement dit savoir qui fait quoi, responsabiliser les uns et les autres, libérer les stagiaires qui étaient là depuis plus de 3 mois afin de décanter le personnel pour mieux organiser le travail de chacun’’.

La deuxième réforme a consisté au remplacement des dactylos par des ordinateurs pour l’élaboration et la saisie des actes de l’état civil notamment les volets originaux de déclaration de naissance et de certificat de mariage dans le but de donner plus de crédibilité aux documents délivrés par notre service.

« Nous avons écrit au secrétaire général de la commune et aux services de sécurité pour qu’ensemble nous combattions les fraudeurs qui errent dans la cour de la commune pour escroquer les populations en leur délivrant des faux actes de naissance et de mariage. Toute personne qui sera arrêtée pour ces genres de comportement sera poursuivie pour faux et usage de faux devant le tribunal de Mafanco », promet Kémoko Dioubaté.

S’agissant des mariages et de divorces, le chef service de l’état civil de Matoto a précisé que dans les conditions normales c’est le civil qui doit précéder le religieux mais chez nous c’est le contraire qui se produit car au départ la famille est déjà engagée, on vient à la commune pour l’aspect juridique pour s’engager et signer.

« La loi a dit qu’il y a quatre volets dans le registre de l’état civil à savoir la source pour les archives, la statistique, la justice et un volet pour le ou les déclarants.

Ça veut dire que l’état civil célèbre un jour solennel dans la joie et l’entente le mariage pour le divorce il faut recourir aux tribunaux mais après que le divorce soit consommé au niveau d’une juridiction, il faudra revenir à l’état civil pour confirmer l’acte pris par le tribunal, or cela ne se fait pas dans notre pays.

Nous, nous considérons cette situation juridiquement comme une séparation de corps tant qu’un acte n’ait été pris dans ce sens », a fait savoir M. Dioubaté Kamoko.

Parlant de l’enregistrement des enfants, M. Dioubaté a dit que le premier passeport de l’enfant c’est son extrait de naissance qui permet de l’identifier vis-à-vis des services de son pays. Les parents ont l’obligation de déclarer l’enfant auprès de l’état civil dans la période allant de 0 à 6 mois.

« Nous sommes en train de sensibiliser avec l’appui de nos partenaires tels que l’UNICEF et la direction nationale de l’état civil les parents à travers les chefs de quartiers et de secteurs, dans les marchés et les hôpitaux, même dans les lieux de culte afin que les parents acceptent de déclarer leurs enfants dans le délai requis.

Passé ce délai, les parents doivent recourir à un tribunal pour faire un jugement supplétif, transcrire ce jugement au niveau de l’état civil qui va prendre une décision qui tient d’acte de naissance. Mais pour donner de l’importance à votre enfant il faut impérativement déclarer sa naissance à temps. C’est pour cette raison que j’invite tous les parents à venir déclarer leurs enfants avant les 6 mois pour respecter leur premier droit afin de leur assurer un avenir responsable », a conclu l’officier de l’état civil de Matoto.

Boriko Diallo