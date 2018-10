Dembo Sylla, VP/UDG : ‘’l’UFDG n’a aucun problème avec l’élection de Mamadouba Bangoura’’

Les relations entre l’UDG et l’UFDG de Cellou Dalein Diallo semblent être au beau fixe et ce, malgré l’élection du nouveau maire à Kindia issu des rangs du parti dirigé par Elhadj Mamadou Sylla.

Présent à la réunion de l’opposition ce mercredi 17 octobre, Dembo Sylla, deuxième personnalité de l’UDG a précisé que son parti n’a aucun problème avec le parti de Cellou Dalein.

Pour lui, ce sont les concours de circonstance qui ont joué en faveur de Mamadouba Bangoura pour être maire de Kindia.

« Nous avons présenté des candidats à Kindia pendant les élections communales, ce qui est clair, ce n’est pas un conseiller seulement que nous avons eu. Nous avons eu la preuve que nous avons eu 5 élus qui ont été finalement retirés de notre liste, finalement on s’est contenté du seul Mamadouba Bnagoura qui a été retenu par la CENI et les tribunaux après la falsification, alors qu’on était persuadé qu’on avait 5 élus. Après l’ouverture des compétitions, il y a toujours des surprises et nous avons profité de ces surprises sur le terrain. Vous savez que ça dépend de ce que les candidats font pour s’employer et avoir l’électorat et on n’a pas été surpris qu’il soit élu, il s’est battu sur le terrain et je crois que les concours de circonstance ont été en sa faveur », a dit Dembo Sylla, précisant que l’UDG n’a aucun problème avec le parti de Cellou Dalein.

« L’UFDG de par son président et chef de file de l’opposition a clairement dit, tous les autres responsables politiques qui étaient au tour de la table qu’ils n’ont aucun problème avec l’UDG, ils n’ont aucun problème avec l’élection de Mamadouba Bangoura à Kindia. Ils ont un problème à Kindia et à Dubréka avec le RPG qui n’a pas respecté son engagement dans l’accord du 8 août qui été signé ici », affirme-t-il .

Thierno Sadou Diallo

