Démission de Gassama Diaby: ‘’c’est la meilleure chose qui soit arrivée à la Guinée » (Faya)

Le ministre de l’Unité nationale et de la citoyenneté Khalifa Gassama Diaby a démissionné mercredi de ses fonctions. Réaction de l’opposant Faya Lansana Millimouno, leader du Bloc libéral (BL)…

» C’est la meilleure chose qui soit arrivée à la Guinée. J’avais pitié de lui, c’est le seul dans le gouvernement qui pouvait encore faire espérer les Guinéens que quelque chose de bon était encore possible. Mais tout le monde a vu comment il suffoquait, c’est comme si, il n’avait même plus la possibilité de respirer, tellement qu’il était dans un gouvernement qui constitue l’expression, la contre-valeur personnifiée. Le gouvernement guinéen, ce sont des contre-valeurs personnifiés. Et il était là-dedans pour injecter des valeurs, ce n’était pas un milieu pour lui, il n’était pas à sa place. Sa démission montre qu’il s’est battu. Mais il a vu que ça ne peut pas changer donc il a reculé pour trouver d’autres moyens et de se débarrasser de la dictature « .

Elisa Camara

