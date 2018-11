Démission de Gassama Diaby: ‘’nous espérons que d’autres ministres vont suivre cette direction’’ (Gaoual Diallo)

Le ministre de l’Unité nationale et de la citoyenneté Khalifa Gassama Diaby a démissionné mercredi de ses fonctions. Réaction du député Ousmane Gaoual Diallo, par ailleurs coordinateur par intérim de la Cellule de communication de l’UFDG…

» Nous prenons acte de cette démission qui montre que l’ancien ministre Gassama Diaby doit être cohérent avec lui-même. On n’oublie pas qu’il est arrivé dans le gouvernement en ayant été un activiste des droits humains de la société civile. Aujourd’hui, il fait le constat que sa démarche, son engagement pour faire de notre Guinée, un pays respectueux des libertés fondamentales, capable de donner de la dimension à la justice n’est pas à l’ordre du jour pour le gouvernement que dirige Kassory Fofana. Donc il en tire la conséquence immédiate : celui de garder sa cohérence, de ne pas se mentir soi-même et de rendre le tablier. C’est quelque qui est important. Nous espérons que d’autres ministres vont suivre cette direction parce qu’il n’est plus un secret que dans le gouvernement que dirige Kassory Fofana, qu’il y’a des extrémistes qui voudraient pousser ce pays dans la violence, dans la guerre civile, dans la confrontation. Mais nous ne perdons pas de vue, que dans ce gouvernement, il y a des gens dont les consciences sont heurtées, tourmentées par ce qui arrive. Et nous espérons qu’ils prendront le courage de dire qu’ils sont fatigués d’être tourmentés par l’irresponsabilité du gouvernement et du chef de l’Etat face à la tragédie que les Guinéens sont en train de vivre. Donc nous l’encourageons en lui souhaitant bonne chance ».

Par Elisa CAMARA