Démission de Gassama : ‘’on est libre d’appartenir à gouvernement démocratique et d’en sortir’’ (Damaro)

Le ministre de l’Unité nationale et de la citoyenneté Khalifa Gassama Diaby a démissionné mercredi de ses fonctions. Réaction de l’honorable Amadou Damaro Camara, président de la Mouvance présidentielle…

« Il reviendra au président de la République d’accepter sa démission »

‘’Je respecte sa décision. On est libre de participer à un gouvernement démocratique, on est libre d’en sortir. Je loue son courage et je respecte sa décision. Il reviendra au président de la république de l’accepter et d’en tirer les leçons’’.

Elisa Camara

