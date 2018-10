Le député Kamissoko du RPG aux parents d’élèves : ‘’ouvrez les yeux et comprenez les choses’’

A l’assemblée générale ordinaire hebdomadaire du RPG Arc-en-ciel de ce samedi 20 octobre, trois points ont été débattus à l’ordre du jour. On peut citer la situation politique du pays, la sensibilisation des militants sur les dangers politiques à venir et en troisième lieu les divers.

L’honorable Mohamed Lamine Kamissoko qui était présent à cette assemblée a lancé un appel aux militants du parti et parents d’élèves à ouvrir les yeux et considérer l’avenir de leurs enfants en les mettant sur le chemin de l’école. Pour le député du RPG arc-en-ciel, cette grève est une manière pour le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée de vouloir déstabiliser le gouvernement du Professeur Alpha Condé.

En outre, il prévient que tout élève prit en situation de pagaille devra répondre devant les juridictions compétentes. Parlant de l’actualité du pays, notamment de la grève par le Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée, l’honorable Mohamed Lamine Kamissoko a appelé les militants du parti à considérer l’avenir des enfants en les mettant sur le chemin de l’école.

Lançant un appel aux parents d’élèves afin qu’ils mettent leurs enfants sur le chemin de l’école, il a affirmé qu’en ce qui concerne la grève de l’éducation, qu’elle viserait à discréditer le professeur Alpha Condé et son gouvernement.

‘’Au nom de la direction nationale du parti, nous lançons un appel aux parents d’élèves. Ouvrez les yeux et comprenez les choses. La revendication dont il est question, ça va dans l’intérêt des enseignants ou des élèves ? Mais les enseignants qui font la revendication, si vous voulez revendiquer, vous êtes des syndicats, prenez vos banderoles, vos pancartes, marchez vous-même pour dire voilà ce que nous voulons. Mais n’acceptez pas de prendre les fils d’autrui, les enfants d’autrui pour les servir de boucliers. Mettre les enfants dans la rue, tout simplement parce qu’ils veulent qu’il y ait des morts. Et quand il y a des morts, on met sur les réseaux sociaux pour discréditer le professeur Alpha Condé et son gouvernement. Donc il faut qu’on essaie de voir ça, vous qui avez vos enfants, vos frères et sœurs, dites-leur d’arrêtez cette histoire, retournez-vous dans les classes. Ça ne se fait pas comme ça. Nulle part au monde, on ne peut régler des situations de ce genre par la violence dans la rue, ce n’est pas possible. Chers parents d’élèves, comprenez que comme nous avons dit quelque part, il ne faut pas que l’on accepte de tomber dans l’illusion monétaire. Nous avons toute sorte d’enseignants. Ce n’est pas des enseignants ni de l’opposition, ni de la mouvance’’, lance-t-il.

Considérant cette histoire de huit millions comme pas possible, il affirme depuis 1958, le Professeur Alpha Condé est le seul président qui présente le tableau de bord de l’économie aux syndicalistes.

‘’Tous les enseignants qui croient à cette histoire de huit millions, or ce n’est pas possible. Une telle dépense financière doit tenir compte si vraiment ils sont intellectuels, depuis qu’on est arrivé au pouvoir, depuis 1958 jusque-là, le professeur Alpha Condé est le seul président qui, à chaque moment fait venir les syndicalistes et les présente le tableau de bord de notre économie pour voir est-ce que le revenu national a augmenté ? Est-ce que le PIB de notre pays a augmenté ? Quel est le taux de croissance ? Par rapport à toutes ces données, les enseignants peuvent dire, nous sollicitons une augmentation de X pourcent. Mais on ferme les yeux sur toutes les réalités pour mettre l’Etat au pied du mur, exiger le paiement des huit millions, c’est un comportement de déstabilisation de l’Etat. Nous avons franchi le cap du syndicalisme. Alors que les gens nous disent s’ils sont politiciens, alors qu’ils laissent la couverture syndicale et qu’ils investissent dans les activités politiques. Mais s’ils sont syndicats, qu’ils restent dans les normes de revendications syndicales. Voilà là où nous sommes », a estimé le député.

« Chers parents d’élèves, nous avons beaucoup de choses à dire dans ce sens-là mais pour le moment tout ce qu’on peut dire, dite aux enfants d’aller à l’école. Le ministre de la sécurité est là avec nous, il a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des enfants. Le lundi matin promenez-vous, allez devant toutes les écoles, vous verrez les forces de l’ordre et de sécurité pour dire aux enseignants rentrez en classe, pour dire aux élèves entrez en classe. Mais certains parmi eux qui ne veulent pas la paix dans ce pays-là, refusent les enfants pour leur donner de l’argent et leur dire allez dans la classe, une fois là-bas revendiquez, contestez les contractuels qui sont venus, ils n’ont pas le niveau, ils ne sont pas à la hauteur, contestez-les et créez la pagaille dans la classe pour que tout le monde rentre à la maison. Voilà la nouvelle stratégie que les gens sont en train d’adopter. Mais c’est vous qui avez vos enfants à l’école, d’expliquez tout ça’’, a-t-il ajouté.

L’honorable Mohamed Lamine Kamissoko termine en prévenant que tout élève pris dans ce sens se verra placer devant les juridictions compétentes en la matière.

Maciré Soriba Camara

+224 628 112 098