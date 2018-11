Le député Lamine Kamissoko à l’AG du RPG : ‘’tout le monde doit combattre le parti criminel UFDG’’

Au cours de l’assemblée générale hebdomadaire du RPG Arc-en-ciel tenue ce samedi 10 novembre à son siège national à Gbessia, le député Mohamed Lamine Kamissoko a sérieusement volé dans les plumes de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) et de son président Cellou Dalein Diallo…

‘’Entre le Pr Alpha Condé et le RPG Arc-en-ciel, il y a une identité’’

D’entrée, il a tenu préciser : ‘’Nous avons dit devant tout le monde que le RPG Arc-en-ciel est un parti démocratique, structuré, discipliné et organisé. Nous savons pourquoi nous avons mené le combat depuis plus de 30 ans. Nous n’allons jamais nous écarter de notre idéal et nous n’allons jamais nous écarter de notre conviction. Entre le Pr Alpha Condé et le RPG Arc-en-ciel, il y a une identité. Le Pr Alpha Condé est lié au RPG Arc-en-ciel et le RPG Arc-en-ciel est lié au Pr Alpha Condé. Quelle que soit la phase que nous allons vivre, le Pr Alpha Condé reste le fondateur du RPG Arc-en-ciel. Ce que les autres n’ont pas pu faire pendant 30 ans, c’est ce que le Pr Alpha Condé est en train de faire en moins de 8 ans ».

‘’Le bureau national de l’ancien UNR et celui du PRP sont tous politiquement plus forts que l’équipe actuelle de l’UFDG’’

« Tous ceux qui s’agitent aujourd’hui, ce sont des agitations pour ne pas qu’on dise qu’Alpha Condé a réussi à faire ce que les gens n’ont pas pu faire en 8 ans, ce que les gens n’ont pas pu faire pendant 30 ans. Tous les problèmes, c’est là-bas. On vient se revêtir de la couverture ethnique. Nous sommes au regret de constater cela. Tous les responsables du RPG qui sont là sont des grands responsables depuis dans la clandestinité. Leur acquis politique est 10 mille fois supérieur à l’acquis politique de Cellou Dalein Diallo. Depuis quand Cellou Dalein Diallo a commencé la politique ? J’ai dit que le bureau national de l’ancien UNR (parti de feu Bâ Mamadou, ndlr) et celui du PRP (parti de feu Siradiou Diallo, ndlr) sont tous politiquement plus forts que l’équipe actuelle de l’UFDG. Nous avons travaillé avec eux par le passé, il n’y a pas un parti politique aussi criminel que l’UFDG dans ces dernières années. »

‘’Nous ne sommes pas d’accord aussi qu’une petite minorité s’accapare de l’axe Hamdallaye-Bambéto’’

« Ils parlent de 101 morts et de 102 morts. Je demande les archives au niveau du Ministère de la Sécurité ou du celui de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation et même au niveau du RPG Arc-en-ciel, de 2008 à 2010, sur l’axe Hamdallaye Bambéto comment des citoyens ont eu leurs familles saccagées par l’UFDG, combien des citoyens ont eu leurs biens détruits par l’UFDG ? Combien de jeunes ont été paralysés et d’autres ont été rendus handicapés à vie à cause de la marche de l’UFDG sur l’axe Le Prince ? Nous sommes d’accord sur la démocratie et sur la liberté mais, nous ne serons jamais d’accord sur l’anarchie. Nous ne sommes pas d’accord aussi qu’une petite minorité s’accapare de l’axe Hamdallaye-Bambéto. L’axe Hamdallaye-Bambéto n’est pas une république à part… »

‘’Nous sommes au regret de constater que Cellou Dalein Diallo est en train de se nourrir des enfants de l’UFDG’’

« L’autorité de l’Etat doit être restaurée dans sa plus grande splendeur. Nous ne devons pas hésiter à le faire. Que les gens crient en longueur de la journée, cela ne nous intéresse pas. Au nom de la direction nationale du RPG Arc-en-ciel, nous signifions à la face du monde que quand un jeune de l’UFDG meurt dans la manifestation, c’est une frustration pour nous et une honte pour le peuple de Guinée. Parce qu’ils sont Guinéens au même titre que nous autres. Depuis quand quelqu’un s’accapare pour dire que ce sont ses militants ? C’est d’abord, des Guinéens avant qu’ils ne soient des militants. Nous sommes au regret de constater que Cellou Dalein Diallo est en train de se nourrir des enfants de l’UFDG. »

‘’Les images de l’Angola, du Liberia et de la Sierra Léone sont montées par les communicants de l’UFDG pour dire qu’Alpha Condé ne fait que tuer les Peulhs’’

« Une marche et une ville morte sont très simples. Quand vous annoncez une ville morte, vous restez à la maison et laissez les autres vaquer à leurs occupations. Autorisez une marche ne veut pas dire qu’il faut terroriser les autres citoyens de la ville. Tout le monde doit se lever comme un seul homme pour combattre le parti criminel UFDG. C’est pourquoi, les images de l’Angola, du Liberia et de la Sierra Léone sont montées par les communicants de l’UFDG pour dire qu’Alpha Condé ne fait que tuer les Peulhs. »

‘’Ce qui se passe sur l’axe Hamdallaye-Wanindara n’est plus dans le cadre politique, c’est de la rébellion. Et comme c’est de la rébellion, elle doit être matée comme telle’’

« Mais Cellou Dalein se trompe, s’il ne fait pas de terreur, il croit que toute la Moyenne Guinée est pour lui lui ? Nous n’avons rien à faire avec les Peulhs, nous avons le combat avec l’UFDG. Et tous les Peulhs ne sont pas de l’UFDG. Cellou Dalein Diallo et son l’UFDG ne peuvent pas tromper le peuple le de Guinée, l’opinion nationale et internationale pour dire que les peulhs sont victimes de ceci ou de cela en Guinée. Ça, c’est archi faux, ce qui se passe sur l’axe Hamdallaye-Wanidara n’est plus dans le cadre politique, c’est de la rébellion. Et comme c’est de la rébellion, elle doit être matée comme telle… »

Youssouf Keita

