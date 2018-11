Dérive des coordinations régionales : Balai Citoyen invite le chef de l’Etat à mettre fin à la chienlit (communiqué)

Mise en garde des Sieurs Elhadj Sekhouna Soumah, Elhadj Saikou Yaya Barry et elhadj Kabinet Camara Contre la tenue de propos ethnocentristes, régionalistes incitant à la violence et à la haine, sous peine de poursuite judiciaire…

Compte tenu de la nature dangereuse et incitatrice des propos tenu par les doyens et responsables de coordinations régionales de la basse cote et des foulbhés-haali Poular : elhadj Sekhouna Soumah, elhadj Saikou Yaya Barry, elhadj Kabinet Camara,le Balai Citoyen informe et prévient le Président de la République, le Premier Ministre, le Ministre de la justice, le Procureur général près la cour d’appel de Conakry et les procureurs de la république, tous garants du respects des lois, des conséquences néfastes et des atteintes que ces propos et attitudes peuvent avoir sur l’unité nationale, la cohabitation inter-ethnique et la paix qui ont caractérisées les relations humaines et fraternelles entre les différentes communautés depuis des décennies.

Le Balai Citoyen range ces propos illogiques et incohérents tenus par ces responsables de coordinations dans le camp d’une manipulation politique, communautaire et d’une démagogie montée de toute pièce dans le but d’affecter négativement les relations de bon voisinage qui existent entre les communautés au niveau des différentes régions au profit des avantages malsains que les politiques peuvent en tirer. Il déplore et condamne le fait que ces agissements soient entretenus et soutenus apparemment et dans l’ombre par la classe politique et des hauts commis de l’Etat dans le seul but de tirer profit à des fins politiques.

Compte tenu de la fragilité du tissu social et face aux risques que représentent la prolifération de tels propos, le Balai Citoyen invite le Président de la République, le Premier Ministre, le Ministre de la Justice ; le Procureur général près la cour d’appel de Conakry et les procureurs de la république à prendre leurs responsabilités chacun à son niveau pour mettre fin à cette chienlit qui risque d’affecter gravement le tissu social et de conduire au chaos, a défaut l’histoire les retiendra comme seuls responsables de dérapages.

Nul n’est au-dessus des lois dans une République, par conséquent, le Balai Citoyen dans son rôle de veille, d’alerte, d’interpellation et de proposition aux problématiques du pays, informe de son intention de poursuivre dans l’avenir devant les juridictions compétentes tout responsable de coordination régionale qui se rendra auteur de la tenue des propos divisionnistes, ethnocentriques et régionalistes.

Enfin, le Balai Citoyen réaffirme sa détermination à lutter farouchement contre tout acte qui portera atteinte à l’unité, la paix et la cohésion sociale et invite les acteurs à œuvrer dans le sens de la consolidation, de la cohabitation pacifique et la paix entre les différentes communautés.

Conakry le 28 Novembre 2018

Secrétariat Administratif

Adama Kourouma