Dérives graves des coordinations régionales : Laye Junior Condé appelle à leur dissolution

Au regard de la situation sociopolitique de la Guinée, Laye Junior Condé, membre du Bureau politique national du Rpg Arc-en-ciel (parti au pouvoir) est sorti mercredi de son mutisme pour appeler à la dissolution pure et simple des coordinations régionales, véritables maillons de l’exacerbation du régionalisme et de l’ethnocentrisme dans le pays….

« J’exhorte le gouvernement guinéen, les Intellectuels guinéens à envisager déjà la dissolution des coordinations régionales, causes principales de la fracture sociale rassurez-vous. J’invite à un débat intellectuel à propos pour sauver la Nation. En effet, depuis leur réinstallation elles sont devenues le « mur de lamentation » de tous les déçus, de tous les frustrés en quête de pouvoir ou de position sociale. À la décharge de feu Ahmed Sékou Touré, père de l’indépendance nationale, dans sa quête de bâtir une nation forte, aura banni cette arme de division massive et la Guinée s’en portait mieux. Qui peut me dire que ces coordinations régionales ne sont pas la véritable source de la montée identitaire rétrograde ? Qui peut imaginer en France ou en Occident les Coordinations des Gaulois ou des Vikings ? Je propose en lieu et place la Coordination Nationale des Sages de Guinée ».

Fait à Conakry le 21 Novembre 2018

Laye Junior Condé