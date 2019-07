Des jeunes de la Casse, bastion du pouvoir, adhèrent à l’UFR

Ce samedi, au siège de l’Union des forces républicaines (UFR) à Matam, la présentation des nouveaux adhérents et l’analyse de la situation socio-politique du pays étaient à l’ordre du jour. En ce qui concerne le point 1 de l’ordre du jour, l’Union des Forces Républicaines a enregistré plusieurs adhésions de jeunes de la Casse, bastion du pouvoir.

Dans un discours de bienvenue Mory Fofana, le vice-président des jeunes de la Casse, a affirmé la volonté des jeunes de la Casse à rejoindre le parti de Sidya Touré.

« En effet, Monsieur le président, nous vous rassurons, nous les jeunes de la Casse que nous accomplirons toutes tâches qui nous seront confiées avec zèle et honnêteté, pour que ce parti ait le plus grand pourcentage à la magistrature suprême. Un parti guinéen qui n’a pas une connotation ethnique, régionaliste et communautariste. Nous sommes déjà convaincus en tenant compte de votre projet de société, de votre passé dans la deuxième République, que vous êtes le socle du développement de notre pays », a-t-il estimé, ajoutant que « le choix de venir vers l’UFR n’est pas fortuit et que vous avez fait preuve de capacité en dehors de la Guinée ».

Maciré Camara