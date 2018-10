Détention de Touba Diakité : le ministre de la Justice dit que ‘’tout ce qui est dit sur lui est une contrevérité’’

Le ministre d’Etat de la Justice Me Cheick Sacko vient de démentir les propos du collectif des avocats de Toumba Diakité qui ont annoncé que leur client, un des accusés dans le cadre du procès des événements du 28 septembre 2009 vit dans des conditions déplorables à la maison centrale. C’était ce vendredi 19 octobre à l’occasion de la troisième réunion technique relative au dossier du 28 septembre 2009.

‘’Je voudrais qu’à compter de cette réunion que ça soit clair dans la tête de tout le monde que notre pays la Guinée, on ne fera pas l’économie de ce procès. On ne peut pas vous donner la date aujourd’hui, la date va s’imposer toute seule. Que chacun garde son calme, un procès pour des crimes de cette nature, ce n’est pas de la kermesse ou de la danse du ventre dans une cérémonie quelconque. On n’ira pas à pas avec notre rythme pour que tout se passe bien au niveau du respect de la procédure, au niveau du respect du droit de toutes les parties, à commercer par les victimes pour lesquelles je m’incline. Quand vous écoutez certains professionnels du droit en Guinée concernant monsieur Toumba Diakité qui est un accusé, qui est actuellement en détention dans le cadre de ce procès, tout ce qui est dit sur lui est une contrevérité. Un temps viendra où je dirais beaucoup de choses concernant cet accusé et ce détenu. Sa nourriture et ses frais médicaux sont pris en charge par le cabinet, tous les mois il y a un montant que nous débloquons pour l’entretien de monsieur Toumba à la maison centrale. On n’est pas obligé de le faire mais nous sommes conscients que ce n’est pas un prisonnier comme les autres, on n’a reçu pas moins de trois courriers de remerciement de cet accusé. Donc les gens peuvent dire ce qu’ils veulent, moi j’ai des obligations envers la population guinéenne’’, a-t-il dit

Le ministre de la justice a profité de cette réunion pour présenter à la presse la lettre du Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana lui demandant de réunir toutes les dispositions pour la tenue de ce procès le plus rapidement possible.

