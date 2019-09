Deux balcons d’un immeuble s’effondrent à Bissau : cinq Guinéens morts, les blessés évacués vers Dakar (consul)

Un orage de type tropical s’est abattu la nuit dernière sur Bissau provoquant l’effondrement de deux balcons d’un immeuble de 3 niveaux abritant le siège du bureau du conseil des Guinéens, situé à Chapa, centre de la capitale bissau-guinéenne. Le bilan est lourd : cinq Guinéens morts et six blessés.

Selon le consul de Guinée à Bissau Kalil Kaba, contacté samedi par la rédaction de Mediaguinee, le drame a eu lieu aux environs de 21 heures pendant que des Guinéens étaient réunis sous l’immeuble comme à l’accoutumée pour manger et échanger.

« C’est un bâtiment qui a trois niveaux. Ce sont les deux balcons qui sont tombés hier dans les environs de 21 heures au quartier Chapa, au centre de Bissau. Le bâtiment abritait aussi le siège du bureau du conseil des Guinéens de l’étranger, donc c’est un coin où les Guinéens se retrouvent après le travail pour manger et échanger. Il y a eu cinq morts et six blessés, tous des Guinéens. Parmi les morts, il y a le vice-président du bureau du conseil du bureau des Guinéens de l’étranger M. Mamadou Tchiouto Barry et une femme aussi qui revend à manger là-bas chaque soir », indique le consul qui a salué le geste de l’ancien Premier ministre bissau-guinéen qui a fait évacuer vers Dakar (Sénégal) les six blessés. Il a aussi fait noter la présence des autorités du pays, à leur tête le président José Mario Vaz qui s’est rendu à la morgue de l’hôpital principal de la capitale.

« Nous avons eu l’assistance de l’ancien Premier ministre bissau-guinéen Umaru El Mokhtar Sissoco Embalo qui a évacués vers Dakar, ce soir-là, les cinq blessés graves. Nous avons noté la mobilisation forte des autorités bissau-guinéennes, que ça soit le président de la République, l’ensemble des membres du gouvernement, les leaders politiques, ils sont tous à nos côtés, ils nous assistent. Le président de la République était venu à la morgue aujourd’hui », a-t-il salué. Ajoutant que l’enterrement aura lieu « ce dimanche, à 10 heures à Bissau, au cimetière de N’tula ».

Noumoukè S.