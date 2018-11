Deux chèques de 25 millions offerts lors de la dernière remise de la Promo Rentrée

Jeudi 1er Novembre 2018, la dernière remise de la Promo Rentrée a eu lieu au sein de l’université de Nongo Conakry(UNC).

C’est en présence des étudiants, employés Orange et d’un huissier de Justice que cette cérémonie a eu lieu pour à la fois féliciter les heureux gagnants et procéder à la remise des lots : 60 tablettes et deux chèques de 25 Millions

Sans chichi, les Swag, heureux gagnants de ce dernier tirage, tous présents et accompagnés de leur communauté Swag, ce club qui leur permet grâce aux tarifs avantageux de parler plus longtemps, se connecter deux fois plus, étaient très émus de pouvoir partager ce moment avec l’ensemble des personnes présentes.

Leur joie et reconnaissance ont été à travers ces mots :

Camara Alpha Oumar l’un des gagnant du chèque de 25 millions

« Je m’appelle Camara Alpha Oumar je viens de Lambangni. Je suis sans mots aujourd’hui ; je ne sais pas quoi vous dire ni par où commencer pour vous exprimer ma joie. J’ai fait confiance à Orange et me voilà repartir avec 25millions de francs guinéens en dépensant simplement 2000Gnf pour jouer à la promo rentrée, c’est incroyable, je n’étais pas du tout confiant et mes amis me prenaient pour un fou mais là c’est une réalité. Merci Orange et j’invite tout le monde à croire aux promos d’Orange ».

Barry Thierno Souleymane de Hamdallaye, gagnant de la Tablette Samsung« Je suis très content aujourd’hui d’être parmi les heureux gagnants des tablettes de cette semaine. C’est vrai que pour un début je n’en croyais pas mais j’ai quand même essayé et me voilà là parmi les gagnants donc je remercie Orange.Je demande à tous mes amis de participer au promo d’Orange car c’est vrai».

« Je me nomme Mohammed Keita je viens de Simanbossia.J’avoue que c’est ma première fois de tenir une tablette à la main,les mots me manquent car je suis tellement ému, Orange vient de changer ma vie merci à vous que Dieu vous bénisse».

Quant à Mr Mamadou Rachid Diallo du Quartier Camayenne il dit ceci ; « Moi personnellement ce n’est pas moi qui ai joué mais mon petit frère et je lui faisais croire qu’il gaspillait ses unités. c’est vrai qu’il doutait de ce jeu à cause des arnaqueurs qui nous envahissent actuellement mais il continuait et ça porté fruit. Il est allé jusqu’à me dire de composer juste *707*6#pour tenter ma chance car on ne sait jamais,mais je n’y croyais toujours pas,mais maintenant je sais que ce n’est pas du blabla,c’est de la réalité.J’appelle tous les citoyens à jouer et qu’il sache que quand Orange promet il réalise. MERCI Orange»

Tous, membres du Club Swag, ont profité de cette promo qui- il faut le rappeler- était dédiée aux membres de cette communauté.

Il fallait, du 11 Septembre 2018 au 23 Octobre dernier, s’inscrire en composant tout simplement *707*6#OK au cout de 500 GNF

Chaque semaine, 10 tablettes étaient offertes et en fin de promo, deux chèques d’une valeur individuelle de 25.000.000 GNF chacun.

Et si la promo Rentrée est finie, les membres du club Swag peuvent toujours profiter de leurs avantages exclusifs :

Un tarif d’appel de 5F/seconde entre membres

Une double validite des Pass internet achetés

Des pack sms :500SMS à 600F ou encore 100SMS a 1.100F

Et parce que chez Orange, il n’y a pas trop de blabla : chaque nouveau inscrit Swag recoit un Pack de bienvenue : 250 SMS et 250 Mo !

Alors, droit au but : pour s’inscrire au club Swag,il suffit de composer *707#OK à 2.000FG

Profitez-en car bientôt, de nouvelles surprises pour les Swag sont prévus. Rejoignez le mouvement et n’oubliez pas : quand on gagne chez Orange, seul le numéro

624 44 44 44 est habilité à vous en informer !

Vous rapprocher de l’essentiel. Orange