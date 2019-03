Développement de Matoto: le maire Tos Camara rencontre les élus locaux et administrateurs des marchés…

Le maire de la commune de Matoto Mamadouba Tos Camara, a rencontré, ce vendredi les élus locaux, les responsables des groupements et aussi les secrétaires généraux et administrateurs des différents marchés de la commune. Cette rencontre qui a eu lieu dans l’enceinte de la Mairie de Matoto avait pour objectif d’échanger autour des difficultés auxquelles est confrontée la grande commune du pays.

Selon le maire de Matoto, Tos Camara, « ce matin, nous étions avec les 226 chefs de secteurs, les 38 chefs de quartiers, les 38 présidentes et 19 présidents. Au niveau des marchés, les 19 secrétaires généraux et les 19 administrateurs. Juste pour leur donner notre vision par rapport au développement de la commune de Matoto« .

Vous le savez actuellement, Matoto est confrontée à d’énormes difficultés, souligne-t-il, non seulement les occupations anarchiques des routes, le problème d’insalubrité et les occupations des domaines de l’Etat qui servaient dans le temps de point de regroupement des ordures. Donc, il fallait que nous touchions tous ces points pour pouvoir leur faire comprendre ce qu’ils doivent à la commune en terme non seulement d’assistance pour que les populations vivent maintenant dans une sainteté normale ».

Plus loin d’insister : « et faire en sorte aussi que nos marchands et marchandes qui sont dans les marchés puissent vaquer à leurs quotients dans une certaine propriété. Nous leur avons fait comprendre aussi pour qu’on touche les citoyens, il faudrait impérativement qu’eux ceux qui sont des acteurs à la base s’impliquent non seulement à les sensibiliser. Et faire en sorte que les populations aussi adhèrent à notre nouvelle vision parce que la Guinée avait connu près de 15 ans sans maires (élus). Donc, il faudrait que tous les acteurs puissent se donner la main en synergie pour faire profiter à la population cette nouvelle vision du président de la république le professeur Alpha Condé« .

Elisa Camara

