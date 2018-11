Diplomatie : 20 ans après, l’Ambassade d’Italie rouvre ses portes en Guinée

Ça y est! Les portes et fenêtres de l’Ambassade d’Italie en Guinée sont désormais rouvertes après 20 ans de fermeture. La cérémonie officielle de cette réouverture de ladite ambassade s’est déroulée ce jeudi 8 novembre, à la résidence de l’ambassadeur sise à la Minière, dans la commune de Ratoma en présence de plusieurs invités de marque.

Ce sont les ministres Alpha Ibrahima Keira et Mouctar Diallo, respectivement de la Sécurité et de la Protection Civile, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes et le secrétaire général des Affaires Religieuses, Aly Jamal Bangoura qui ont représenté le gouvernement à cette cérémonie, un signe fort de la dynamisation des relations entre les deux nations.

D’entrée, l’honneur est revenu au nouvel ambassadeur d’Italie en Guinée, Livio SPADAVECCHIA de remercier et de féliciter les autorités guinéennes à tous les niveaux pour les nombreux efforts fournis dans le cadre de cette réouverture. Selon lui, sa venue en Guinée comme ambassadeur est l’expression d’une politique forte et claire des relations d’amitié et de coopération qui existent depuis de nombreuses années entre son pays et la Guinée.

Plus loin, il a mis un accent particulier sur les volets d’intervention de l’Italie en Guinée, exécutés selon lui, à travers l’agence italienne de coopération en Guinée. ‘’Lorsque l’ambassade n’était pas ici à Conakry, je précise que certains Italiens étaient là pour représenter notre pays et coopérer concrètement et fructueusement avec la Guinée’’. Parmi les différentes réalisations italiennes en Guinée, il a entre autres cité le port de Kamsar, le jardin 2 octobre et le barrage hydroélectrique de Garafiri.

Prenant la parole pour la circonstance, le ministre Ibrahima Keira a, au nom du président Alpha Condé, du gouvernement et de tout le peuple de Guinée remercié les autorités italiennes pour cette réouverture de leur ambassade en République de Guinée.

‘’C’est le lieu également de dire solennellement que nous avons une autre appréciation de la coopération entre la Guinée et l’Italie. Merci pour les accords inestimables que vous nous faites dans le cadre du programme du développement économique de la Guinée. Et sachez que le gouvernement guinéen est tout à fait ouvert à discuter de tous les contours des questions de coopération avec vous dans un esprit d’ouverture, de disponibilité et surtout de contribuer avec vous à la diversification et à la consolidation des actions de coopération avec votre beau pays qui entretient depuis très longtemps des relations très importantes avec la Guinée’’, dit le ministre Keira.

Poursuivant, il s’est prononcé sur les attentes de la Guinée en ces termes : ‘’Nos attentes sont très grandes parce qu’au point de vue du traitement des dossiers, nous avons maintenant l’avantage d’avoir sur place une mission diplomatique. Donc, ça sera beaucoup plus facile que les services nationaux rentrent en contact avec l’ambassade par le biais du Ministère des Affaires Etrangères ou par le Ministère de la Coopération. Donc, c’est une coopération rapprochée et ça matérialise l’excellence des rapports de coopération entre nos deux pays…’’

Youssouf Keita

