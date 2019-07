Distinction : l’ambassadeur d’Allemagne élevé au Grade de Commandeur

Sékhoutouréya, le 9 juillet 2019 – L’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne, Karl Heinrich Mattias Veltin, quitte la Guinée après 4 ans de loyaux services rendus. Durant son séjour, le diplomate allemand s’est pleinement investi pour le renforcement et la diversification des relations de coopération et d’amitié entre la Guinée et son pays.

A cette occasion, le Président de la République, le Pr. Alpha Condé, a offert un banquet à l’ambassadeur, hier mardi, 9 juillet 2019 au Palais Sékhoutouréya.

Au cours de cette cérémonie qui a mobilisé les membres du corps diplomatique accrédité en Guinée, le Chef de l’Etat a élevé le diplomate allemand au Grade de Commandeur de l’Ordre national du Mérite de la République de Guinée.

Très touché par cette distinction, l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne, Karl Heinrich Mattias Veltin, a précisé qu’il prend cette décoration non pas pour sa personne, mais pour le renforcement des relations de coopération et d’amitié entre la Guinée et son pays. Il a précisé qu’il garde des moments inoubliables de son séjour en Guinée. Parmi ces moments, l’ambassadeur a évoqué le cas d’une fille de Dabola qui rêve d’être enseignante et celui d’un garçon de Siguiri qui parlait de son projet de reboisement et les difficultés qui s’y rattachent. Le diplomate allemand a indiqué que ces jeunes constituent le pilier de l’avenir de la Guinée.

Le Président de la République, le Pr Alpha Condé, a rendu un vibrant hommage au diplomate allemand pour ses efforts en faveur du renforcement des relations de coopération et d’amitié entre la République de Guinée et la République fédérale d’Allemagne. Le Chef de l’Etat a fait savoir que l’Allemagne s’est beaucoup intéressée à la Guinée ces dernières années.

Pour cela, le Président Alpha Condé a surtout sollicité la présence de plusieurs entreprises allemandes en Guinée.

Le Bureau de Presse de la Présidence