Dixinn Bora : Cellou Dalein empêché par ses militants de quitter son domicile

Des militants de l’UFDG ont chempêché ce mercredi leur leader Cellou Dalein Diallo de quitter son domicile à Dixinn Bora. Très inquiets pour sa sécurité, ces millitants du chef de file de l’opposition l’ont empêché de sortir de chez lui alors qu’il devait se rendre à une réunion au QG de son parti à Hamdallaye.

Selon des informations, le Président de la République, après les violences d’hier mardi devait effectuer une visite au domicile du chef de file de l’opposition. Chose contre laquelle, les militants de l’UFDG semblent ne pas donner leur accord.

A peine Cellou Dalein Diallo avait franchi le seuil de la porte que des militants alertés se mirent à scander « A yata goî ! Cellou a yata goî ! » (tu n’iras pas ! Cellou tu n’iras pas NDLR).

Abdoulaye Tanou Diallo membre du comité national des jeunes de l’UFDG et en même temps membre fondateur du staff Hadja Halimatou Dalein Diallo et directeur de campagne de Kobaya, estime que cette protestation des militants est dû à une tentative d’assassinat dont leur leader aurait été victim.

‘’Hier quelqu’un a voulu assassiner le président Cellou Dalein Diallo. Aujourd’hui tous les militants et sympathisants et responsables du parti sont inquiets pour sa sécurité, c’est la raison pour laquelle les jeunes sont mobilisés ici soit disant qu’ils ont appris que le Président de la République Monsieur Alpha Condé va arriver ici. Il y en a qui disent qu’ils n’ont qu’à faire sortir le président pour l’envoyer ailleurs et il y en a aussi qui disent que le président ne sortira pas d’ici et il n’y aura pas de négociation entre le Président Alpha Condé et le président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo. Et donc c’est la raison des cris que vous entendez maintenant-là.. C’est pas la première fois, c’est pas la deuxième fois, c’est pas la troisième fois qu’il y a eu des négociations entre le chef de file de l’opposition et le Président de la République’’, explique t’il.

Le Président de la République a-t-il vraiment prévu de visiter le chef de file de l’opposition, des esprits sont encore sceptiques à ce sujet. C’est le cas de l’honorable Fatoumata Binta Diallo, député à l’assemblée nationale.

‘’Enfin, je n’ai pas une confirmation réelle qu’il va venir ou pas, en tout cas nous sommes là. S’il vient, qu’il vienne pour voir le président, s’il ne vient pas il n’y a pas de problème. Ils ne se sont pas opposés à l’arrivée du Chef de l’Etat mais nous avons dit que notre président ne va pas sortir d’ici. C’est la base qui décide, c’est la base qui est là. C’est la base qui a décidé que notre président Cellou Dalein Diallo ne va pas sortir d’ici aujourd’hui’’, a affirmé l’honorable Fatoumata Binta Diallo.

Contre toute attente et malgré les protestations de ses militants, Cellou Dalein Diallo a finalement décider de sortir.

Maciré Soriba Camara

+224 628 112 098