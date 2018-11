Dixinn : sait-on que Alpha Condé et les ténors du RPG n’ont rien négocié ?

Contrairement aux folles rumeurs dans la cité, Elhadj Mamadou Sylla, leader de l’UDG n’a rien fait pour donner la commune de Dixinn à personne. Le richissime homme d’affaires a profité d’un vide pour se hisser au sommet. Tenez ! Selon nos informations, Mamadou Sylla a attendu en vain plus de quatre mois le pouvoir pour un accord politique. Jamais, il n’y a eu accord formel. Le RPG Arc-en-ciel a volontairement traîné les pas, révèle Mamadou Sylla.

Le chef de l’Etat qui doit assurer l’homme d’affaires n’a jamais clairement affiché son soutien pour un candidat, fut-il Aboubacar Soumah. Et à chaque demande de Mamadou Sylla, Alpha Condé lui disait simplement d’aller voir Dr Mohamed Diané (ministre d’Etat en charge des affaires présidentielles) et Dr Mamadou Ballo à la Présidence. Alpha Condé a comme voulu éviter une autre flèche à son arc : le remboursement de la dette de l’Etat vis-à-vis de Mamadou Sylla.

Aboubacar Soumah qui a fait les pieds et les mains pour arracher la commune n’a pas eu le soutien qu’il fallait. Les seules respectables personnalités qui l’ont (un peu) poussé -du moins publiquement- ont été le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana et le Médiateur de la République Mohamed Said Fofana. Mais Mamadou Sylla qui voulait absolument l’onction du président de la République et un document signé du parti au pouvoir ne les aura finalement pas. Et Sylla, désormais politique, qui ne voulait pas perdre le tout a décidé à la veille de l’élection du maire de voter utile. Mamadou Samba Diallo de l’UFDG sera donc l’heureux élu et Aboubacar Soumah le mauvais perdant. Nous y reviendrons…

Focus de Mediaguinee