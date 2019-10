Djibril Kouyaté, bâtonnier : ‘’choqué d’entendre que la prise de la circulaire m’a été inspirée par la Primature’’

Suite à la controverse liée à la circulaire rappelant la loi sur la prise de parole des avocats dans les médias, le bâtonnier Djibril Kouyaté était devant la presse, ce mardi pour lever toute équivoque sur l’interprétation qui entoure la circulaire du 23 octobre dernier.

A l’entame, le bâtonnier a précisé que cette circulaire est intervenue à l’accession de la crise qui sévit entre le barreau et le parquet, chose qui n’a rien à voir, dit-il, avec l’affaire du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC).

« Je veux que vous sachiez que son contenu n’est dirigé contre aucun avocat pris individuellement, qu’il n’est dirigé contre aucun collectif d’avocats, mes confrères eux-mêmes le savent », a déclaré, Me Djibril Kouyaté.

« Je ne fais interdiction à aucun avocat de prendre la parole en public en tant que citoyen pour exprimer librement ses opinions politiques philosophiques ou religieuses », a-t-il poursuit.

« Je ne fais interdiction à aucun avocat d’informer le public sur des événements traités à chaud au sortir de l’audience, lorsque le micro lui est tendu pour donner ses impressions. J’ai seulement rappelé les dispositions de l’article 61 de la loi 014 du 26 mai 2004 qui sont connues de tous les avocats. Ces dispositions ont objectif d’empêcher la tentation naturelle de l’avocat d’organiser autour de lui une publication personnelle ».

A l’en croire le barreau est très attentif à toute intervention radiodiffusée ou télévisée sur les questions non essentiellement juridique. « Car, notre corporation est apolitique et n’est dédiée qu’à la cause de la justice et du droit en Guinée. C’est pourquoi obligation est faite à l’avocat de solliciter l’autorisation soit du conseil de l’ordre soit du bâtonnier afin de garantir la neutralité de notre institution ainsi que son indépendance. Et l’avocat qui sollicite cette autorisation doit au préalable exposer au conseil de l’ordre ou au bâtonnier les grandes lignes de son intervention ».

Pour clore, l’avocat de regretter en ces termes : « j’ai été choqué d’entendre dire que la prise de cette circulaire m’a été inspirée par la Primature. Nous sommes apolitiques et nous le demeurons dans tous les actes que l’Ordre des avocats de Guinée pose ».

Elisa Camara

+224654957322