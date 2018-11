Des documents finaux du plan foncier de Kobayah et de la densification du réseau géodésique de Conakry remis au ministre Ibrahima Kourouma

Signée au mois de février 2017 entre la Guinée et le Maroc à l’occasion de la dernière visite du Roi Mohammed VI, la convention de création d’un système cadastre pour la Guinée tant vers sa concrétisation effective. Ce jeudi 1er novembre, le ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, Dr Ibrahima Kourouma a officiellement reçu deux documents finaux relatifs au plan foncier de Kobayah et de la densification du réseau géodésique de la ville de Conakry des mains des experts marocains.

C’était dans la salle de réunion de son département en présence de l’Ambassadeur du Maroc en Guinée, Driss Isbayene, du Directeur du cadastre du Royaume du Maroc, Kahhak Mustapha et de nombreux cadres techniques des deux pays.

Dans son allocution, le patron du cadastre chérifien s’est réjoui du travail abattu par ses cadres et les techniciens du Ministère guinéen de la Ville, avant de rappeler : ‘’Il faut rappeler qu’il y a eu la signature d’un accord de coopération devant sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Pr Alpha condé pour la création d’un système cadastre en Guinée.’’

Parlant des deux projets qui ont fait l’objet de cette cérémonie, il a tenu à préciser : ‘’Aujourd’hui, les deux derniers projets qu’on a remis officiellement à la République de Guinée à travers le ministre Dr Ibrahima Kourouma, c’est la densification du réseau géodésique de la ville de Conakry et le second l’établissement des plans fonciers et dossiers cadastraux sur une zone de la ville de Conakry. Pour ce qui est de la densification de la zone de Conakry, c’est un projet qui est assez important puisse qu’on a pu densifier le réseau géodésique de la ville de Conakry par 199 nouveaux points géodésiques .Pour arriver à ce résultat là, il fallait faire plusieurs travaux en commençant par la première phase qui concernait la reconnaissance sur le terrain. C’est un travail qui a été effectué avec les équipes de la direction des domaines et du cadastre ainsi que les équipes de la l’agence nationale de la conservation foncière du cadastre de la cartographie. Une fois la reconnaissance sur le terrain est terminée, on est passé à l’établissement d’un avant projet à partir duquel on a pu arrêter les points à observer…’’

‘’Pour le deuxième projet à savoir l’établissement du dossier foncier, ça été fait dans une zone bien déterminée, ce qui a permis l’établissement de 96 points cadastraux, pour chaque point cadastrale il y a eu le plan individuel et c’est un travail qui a été effectué en plusieurs phases. La première déjà c’est de densifier la zone concernée en se rattachant sur les fameux points géodésiques planimétriques qui ont été déterminés dans le premier projet. Cette densification a permis aux équipes de travailler à l’aise. Donc, une fois ils ont pu arrêter ces points là, ils ont pu effectuer les relevés sur le terrain et établir ces 99 dossiers techniques. Ces projets sont le fruit de la coopération entre la République de Guinée et le Royaume du Maroc’’, dira entre autres le technicien Marocain.

Pour le diplomate marocain en Guinée, l’une des dernières conventions signées entre la Guinée et le Maroc est la création d’un système cadastre pour la Guinée a été signé en février 2017, devant sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Pr Alpha Condé. ‘’Nous voyons que ces travaux a été faits de façon extraordinaire et c’est ce qui tout à fait normal parce qu’ils ont été réalisés dans les normes de la convention. Je dirais que le fait d’avoir un système de cadastre en Guinée est une très bonne chose dans la mesure où il n’y avait presque pas. Comme l’a dit tout à l’heure monsieur le ministre, la formation est une chose très importante. Dans ce domaine, soyez rassurer que la Guinée va apprendre beaucoup de choses du Maroc et le Maroc sera toujours là pour aider dans ce domaine comme dans d’autres domaines…’’

Prenant la parole pour la circonstance, le Ministre de la ville et de l’aménagement du territoire a, au nom du président Alpha Condé et de tout le peuple de Guinée remercié le Maroc pour cet autre accompagnement bénéfique pour la Guinée. Il s’est par ailleurs réjoui de la réalisation de ces projets qui vient une fois de plus renforcer les liens de coopération entre le Maroc et la Guinée.

‘’Ces deux grands projets qui viennent d’être réaliser, notamment la densification des points géodésiques et le plan foncier est un acquis extrêmement important parce que vous savez, notre pays a un grand problème. C’est le problème domanial, c’est le problème cadastrale, il y a un véritable problème à notre niveau et tout ce qui peut concourir, tout ce que peut intervenir dans le sens d’améliorer ce travail est extrêmement important pour nous (…) Vous savez, tout ce qui est lié aux plans de masse, tout ce qui est lié aux voiries, tout ce qui est lié à l’aménagement ne peut pas se faire s’il n’y a pas de point géodésique .Notre pays en n’avait 77 à Conakry. Aujourd’hui, nous sommes passés à 199 points géodésiques, ce qui est surtout important, c’est qu’il nous a permis la formation de 129 cadres. Cela va nous permettre de continuer, c’est une expérience. Il faut que les guinéens comprennent que l’objectif du Pr Alpha Condé est de faire en sorte que chaque guinéen puisse bénéficier de sa propriété’’, dira entre autres Dr Ibrahima Kourouma.

Youssouf Keita

