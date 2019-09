Domani Doré à la Primature : ‘’nous voulons que les jeunes et les femmes aient une place significative et active dans l’élaboration de cette nouvelle Constitution ‘’

Après l’Union des Forces du Changement (UFC) d’Aboubacar Sylla, ce fut le tour de la Guinée Audacieuse de passer devant le Premier ministre. Selon Domani Doré, au sortir de la rencontre, la requête de la Guinée Audacieuse est axée sur trois points : la nouvelle Constitution, l’indépendance de la CENI, et la refondation du système éducatif.

Concernant le premier point, Domani Doré a estimé que la nouvelle Constitution devrait refléter correctement les mutations de notre société.

Concernant la nouvelle Constitution, nous avons estimé qu’en tant que jeunes, nous estimons qu’il y a quelques années la mutation sociologique de notre pays répond à des exigences qui doivent être en corrélation avec notre réel. Et c’est pourquoi nous estimons que ces insuffisances devraient permettre à cette nouvelle Constitution de refléter correctement les mutations de notre société à laquelle nous souscrivons. Et donc c’est pour cette raison que nous voulons en tout que les jeunes et les femmes aient une place significative et active dans l’élaboration de cette nouvelle Constitution », a dit la présidente de la Guinée Audacieuse.

Maciré Camara depuis la Primature

