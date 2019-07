Dombi/Labé : pour diriger la prière, deux imams se tabassent dans une mosquée : ‘’Elhadj Yéro qui a tiré Elhadj Cellou’’ (audio)

Dans la soirée du jeudi, 25 juillet, un imam du nom d’Elhadj Yéro a copieusement passé à tabac un autre imam nommé Elhadj Cellou, le blessant grièvement au visage. L’incident a eu lieu lors de la prière de 16 heures 30, dans le secteur Dombi, quartier Daka 1, dans la commune urbaine de Labé.

Selon nos informations, les deux imams se sont battus pour diriger une prière. Mis aux arrêts, l’imam Yéro a été mis à la disposition des services de sécurité.

« C’est Elhadj Yéro et Elhadj Cellou qui se sont battus. Pour le moment, personne d’entre eux n’a été nommé imam ratib de cette mosquée qui est d’ailleurs en rénovation pour accueillir les prières de vendredi. Elhadj Cellou et Elhadj Yéro sont en conflit depuis au moins 10 ans pour être premier imam. C’est hier lors de la prière de 16 heures 30, lorsque l’imam Cellou dirigeait la prière que l’imam Yéro est venu le tirer par derrière avant de lui donner un coup fatal au visage, et le blessant grièvement », explique Thierno Amadou Bilaly Sow, chef secteur. Ajoutant que ce conflit dépasse ses compétences. « C’est la ligue islamique qui doit gérer le problème », dit-il.

A la question de savoir si la prière a été finalement accomplie par les fidèles, notre interlocuteur répond par la supposition.

« Même si la prière a été effective, mais l’heure n’a pas été respectée. L’acte s’est produit dans le secteur 4 à Dombi. Donc la mosquée est en rénovation. La victime Elhadj Cellou est aussi commerçant au marché central de Labé », conclut Thierno Amadou Bilaly Sow.

Force est de rappeler que les conflits pour l’imamat sont récurrents dans la région administrative de Labé, capitale du Foutah Djallon. Le dernier cas en date s’est produit dans la sous-préfecture de Balaya, préfecture de Lélouma, au début du mois de ramadan. Dans cette localité, c’est un jeune qui s’opposait à deux imams, en semant en les bousculant lors des prières.

Suivez ci-dessous, l’audio…

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 440 25 83