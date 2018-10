Bano Barry sur le cas des enseignants non retrouvés : ‘’près de 4 mille se sont présentés à leurs lieux de travail’’

Le conseiller à la présidence de la République chargé de l’enseignement Dr Alpha Amadou Bano Barry qui s’exprimait mardi dans l’émission Les Grandes Gueules de la radio Espace FM a soutenu que près de 4000 enseignants ont été retrouvés sur les 11.148 qui manquaient à l’appel.

« On a retrouvé 3904 sur les 11.148 enseignants, ils ont perçu leur salaire, il nous reste 7244 qui n’ont pas été retrouvés. Ils ont la possibilité de se présenter à leur lieu de travail pour percevoir leur salaire, je le dis ici que les 3904 qui ont été retrouvés, s’ils étaient au virement bancaire, leur salaire va repartir au virement ; donc le problème ne se pose pas. Ça c’est une première phase, la deuxième phase, c’est que l’inspection d’État va aller sur l’ensemble du territoire national pour contrôler à la fois ceux qui ont été retrouvés tout dernièrement mais aussi les 32.000 qui avaient été listés par l’administration du territoire, et ce contrôle va se faire par l’inspection d’État et va remonter les informations au niveau de Conakry, l’aboutissement, c’est qu’il y aura un fichier épuré. Dans ce fichier, on va distinguer ceux de l’enseignement supérieur, de l’enseignement technique et du MENA (Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation) », a dit le conseiller, précisant que cette opération permettra à l’État guinéen d’économiser plus de 100 milliards de francs guinéens par an.

« L’opération que nous faisons, va permettre de retenir suffisamment d’argent. Parce qu’aujourd’hui, avec les 7244, s’ils ne sont pas retrouvés, l’État guinéen va faire une économie mensuelle de 14 milliards 488 millions de francs guinéens et dans l’année, si ce chiffre est confirmé pour l’année prochaine, le budget de l’État guinéen va sauver 173 milliards 850 millions de francs guinéens », a-t-il révélé.

Après une opération de contrôle, l’État guinéen a révélé avoir décelé 11.148 enseignants fictifs dans le fichier de la fonction publique.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39