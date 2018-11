Édouard Nyankoye Lamah, ministre de la santé: ‘’en Guinée, un adulte de plus de 50 ans sur 10 est diabétique’’

Chers Compatriotes,

La Guinée à l’instar des autres pays, célèbre le 14 Novembre de chaque année la Journée Mondiale du Diabète. Elle est placée cette année sous le thème : « La Famille et le Diabète ». Ce thème a pour but de souligner le fait que désormais « Le diabète concerne chaque famille ».

La Journée Mondiale du Diabète est la plus grande campagne de sensibilisation contre le diabète et à l’échelle mondiale. Elle a été initiée en 1991 par la Fédération Internationale du Diabète (FID) et l’Organisation Mondiale de la Santé, en réponse à la croissante menace pour la santé que représente le diabète.

En effet, le diabète et les maladies non transmissibles en général constituent une menace pour l’atteinte des objectifs de la politique sanitaire de notre pays et en particulier de notre développement économique et social.

Quoique les données soient très parcellaires, il a été établi qu’en Guinée un adulte de plus de 50 ans sur 10 est diabétique. Même les enfants ne sont pas épargnés par cette maladie avec une progression de 44 à 700 enfants diabétiques recensés et suivis entre 2000 et 2008.

Sa découverte fortuite parfois se fait au décours d’une complication souvent mortelle. Du point de vue évolutif, les comas liés au diabète représentent la moitié des amputations de membres réalisés dans nos hôpitaux et constitue la troisième cause de mise en dialyse pour insuffisance rénale terminale.

L’association du diabète à une autre maladie non transmissible comme l’hypertension, les maladies cardiovasculaires, les maladies rénales et neurologiques chez une même personne n’est pas rare. Cette situation dramatique assombrie implacablement l’évolution toujours grave de cette maladie.

Quand elles ne tuent pas, ces maladies non transmissibles sont responsables de complications invalidantes, d’évacuations sanitaires coûteuses à l’étranger pour des résultats souvent très maigres et temporaires.

En Guinée, le programme national intégré de prévention et de contrôle des MNT, mis en place en 2010, répond à cette logique intégrée, promotionnelle, préventive et curative des maladies non transmissibles et de leurs facteurs de risque. Le plan stratégique de lutte contre les Maladies Non Transmissibles sera mis à jour dans les semaines à venir avec le soutien de l’OMS et des autres partenaires et intervenants y compris les institutions de soins, académiques et de recherche.

Les progrès accomplis sont modestes au regard de l’ampleur du défi. Ceci témoigne de la nécessité de maintenir une attention politique soutenue.

Chaque individu, chaque communauté, chaque département ministériel et tous nos partenaires y compris la société civile devront être partie prenante de la lutte contre les maladies non transmissibles. C’est à ce titre que nous avons débuté l’intégration des maladies non transmissibles dans les actions prioritaires du Ministère de la Santé et du Gouvernement, à travers notamment la Santé Communautaire.

Chers Compatriotes,

Notre pays la Guinée assure actuellement avec honneur, la Présidence de la Fédération Internationale du Diabète pour la Région Afrique. A ce titre un éclat particulier sera donné avec l’organisation d’activités de sensibilisation et de dépistage dans 22 Centres de Santé et Centres médicaux Communaux du pays.

J’invite nos compatriotes à venir volontairement se faire examiner dans les Centre de santé et les centres médicaux communaux de Conakry pour un dépistage gratuit comportant :

– La mesure du taux de sucre sanguin qui nous permettra d’affirmer ou d’infirmer la présence du diabète.

– La mesure de la pression artérielle afin de savoir si l’hypertension est là.

– Le calcul du score de risque cardiovasculaire afin de proposer une prise en charge médicale visant à réduire le risque d’avoir un accident cardiovasculaire majeur comme un AVC ou une crise cardiaque.

Mon département est engagé à œuvrer pour une meilleure prise en charge de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles selon les lois, politiques et stratégies qui ont été élaborées ou indiquées par l’OMS, parmi lesquelles la Politique Nutritionnelle occupe une place de choix. Sur ce point précis, nous voudrions remercier et féliciter le Président Alpha CONDE pour sa vision parfaitement claire et connue de tous. Toutefois, il y a un prix, pas des moindres à payer. C’est pourquoi et c’est le lieu d’appeler notre Gouvernement et tous les partenaires au développement pour observer une attention particulière et une priorité plus accrue au diabète ainsi qu’aux autres maladies non transmissibles et à un renforcement du partenariat public-privé pour une meilleure synergie d’action.

Je ne saurai terminer cette adresse sans saisir l’opportunité qui m’est offerte pour remercier le Professeur Alpha CONDE, Chef de l’Etat et son Gouvernement pour tous les efforts qu’ils ne cessent de déployer en faveur de la santé des populations.

Je souhaite à tous et à toutes une bonne célébration de la Journée Mondiale du Diabète, à tous les peuple du monde et en particulier à vous mes très chers compatriotes.

Vive la Guinée !

Vive la Coopération internationale !

Je vous remercie.

Dr Édouard Nyankoye Lamah

Ministre d’Etat, Ministre de la Santé