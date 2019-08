Dr Nyankoye Gomou de la pharmacie centrale : ‘’le stock en produits de santé reste très faible’’ 

Au cours de la présentation vendredi du rapport d’enquête effectué par la commission d’évaluation des sociétés d’importation des produits pharmaceutiques en Guinée, le Dr Nyankoye Gomou de la pharmacie centrale a indiqué que sur la base des critères établis par la commission, des sociétés d’importation de médicaments ont été évaluées.

« Nous avons évalué 50 sociétés sur 58 soit 86%. Les raisons liées à la non évaluation sont entre autres, la non localisation et des refus, on a trouvé certaines sociétés fermées et partant de là, nous avons présélectionné un certain nombre de sociétés qui ont répondu à 50% des critères ont été sélectionnées. Le chiffre sera validé et diffusé par l’autorité du Ministère de la santé », a-t-il dit.

Poursuivant, il est revenu sur la méthodologie de travail adoptée par la commission pour l’atteinte de l’objectif lié à l’assainissement du secteur d’importation de produits pharmaceutiques.

« Nous avons adopté une méthodologie. D’abord, sur le terrain, nous avons fait des interviews pour voir la fonctionnalité des Sociétés. Nous avons posé des questions à chaque d’établissement pour évaluer la fonctionnalité de l’établissement. Ensuite, nous avons fait des revues documentaires, nous avons passé en revue un certain nombre de documents dont entre autres le statut juridique de l’établissement, le contrat de travail du pharmacien responsable, l’arrêté de création et de l’exploitation pour se rassurer de l’authenticité. En fin comme méthodologie, Nous avons visité les locaux en l’occurrence les magasins de stockage des médicaments pour se rassurer des bonnes pratiques de distribution ».

Après le constat effectué sur le terrain, Dr Gomou a soutenu que le résultat sera validé par le Ministère de la santé.

« Comme constat général, la Commission d’évaluation note que le stock en produit de santé (médicament) reste très faible à tous les niveaux. En terme de bonnes pratiques qui est ABCD des Pharmaciens, la commission est restée sans satisfaction à tous les niveaux. En ce qui concerne la chaîne de froid pour les médicaments sensibles, il n’y a pas eu plus de cinq sociétés qui ont respecté ces critères. Nous sommes à mi-parcours et l’évaluation continue. C’est une présélection, nous avons déjà sous nos mains quelques critères plus « exigeants encore pour qu’on puisse avoir le minimum de sociétés possibles à gérer », a conclu Nyankoye Gomou.

Mohamed Cissé