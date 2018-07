Dr Ousmane Kaba dans le ‘’bol de lait’’ : une intervention devenue virale agite la toile… (audio)

Et de deux…pour docteur Ousmane Kaba! Dans une interview accordée à Mlilo Fm de Kankan, samedi 28 juillet dernier, l’ancien ministre et leader du Pades a glissé de trop sur un pan de ses déclarations. En Maninka, Dr Kaba a parlé du rapprochement en vue entre le président Alpha Condé et des hauts cadres ressortissants de la Haute Guinée que sont entre autres Lansana Kouyaté, Lounsény Fall, lui-même Ousmane Kaba, Lansana Komara mais aussi le général Sékouba Konaté. Il déclare que le »bol de lait » porté par un des siens doit être préservé pour ne pas qu’il se verse.

Sa déclaration est devenue virale sur la toile… Audio