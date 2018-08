Drap sur Ousmane Kaba ? (Par Mamoudou Mariam Tounkara)

Depuis cette sortie médiatique en langue du clair pays sur un média local, le Docteur Ousmane KABA fait l’objet de tant de critiques des plus acerbes aux plus fantaisistes. Faut-il le rappeler si besoin est, qu’Ousmane KABA est le leader d’un parti politique (le PADES), il est également un opérateur économiques non des moindres dont les domaines les plus connus sont l’enseignement supérieur à travers la célèbre Université Kofi Annan de GUINEE et l’agriculture. Intellectuel de haut rang, ancien ministre sous l’ère Conté et aujourd’hui député à l’Assemblée Nationale, la carrure de l’homme est si importante qu’il est impossible qu’on le laisse chiffonner dans les mains des dénigreurs de tout poil parce que tout simplement il a tenu un discours rationnel qui met à nu certaines failles du système en place, ce qui n’arrange pas certaines catégories de personnes. Je ne suis ni membre du PADES encore moins défenseur du nommé.

Simplement, pour avoir scruté de long en large l’élément incriminé par certains, je dis sans risque aucun de me tromper, qu’Ousmane KABA n’a tenu aucun propos de nature ethnocentrique. Si l’on se réfère à la définition donnée par AKOUN et ANTSAR dans le dictionnaire de sociologie (1999) : « l’ethnocentrisme est une attitude de mépris de la différence culturelle. Il consiste à juger les formes morale, religieuses, sociales, d’autres communautés selon les normes de la société à laquelle on appartient, à estimer la différence comme une anomalie, à stigmatiser les autres […] ». Au vu de certaines critiques, la question que je me pose est de savoir si les gens savent réellement le sens que recouvre l’ethnocentrisme, ma réponse est non car de l’ethnocentrisme dans les propos du leadeur ici il n’y en a aucun. Que les gens veuillent le saboter c’est autre chose mais qu’on ne laisse pas entendre qu’il a fait de l’ethnocentrisme ici. C’est vrai qu’il ait dit qu’un porteur de calebasse de lait ne doit pas bagarrer au risque de verser son lait mais chacun est libre de son interprétation. Ce porteur de calebasse peut être une communauté (la communauté mandingue), un parti (le RPG), sa famille biologique, les civiles en opposition à l’armée etc… les cas de figure sont énormes mais qu’on ne tire pas sa propre conclusion en lui faisant dire ce qu’il n’a pas dit. Et d’ailleurs, même s’il parlait de la communauté mandingue, on ne saurait parler d’ethnocentrisme mais plutôt d’ethnicité. Cette dernière n’est en aucun cas une pathologie en ce sens que par le truchement de la socialisation nous appartenons tous à des familles, des communautés et régions dont nous nous réclamons et défendons. Un point et tiret à la ligne, qu’on attende donc Dr Ousmane KABA à un autre virage, pas celui-ci car il n’a commis aucun péché. Chacun de nous porte les germes de l’ethnie, c’est l’ethnocentrisme qui est pathologique. Il n’y a pas drap sur lui ici.

Mamoudou Mariam TOUNKARA (marakamansa)

