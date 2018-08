Droit de manifester : l’OGDH contre une décision du ministre Bouréma

L’Organisation Guinéenne des Droits de l’Homme (OGDH) a animé lundi une conférence de presse à Coléah sous le thème “droit de manifester”. Cette conférence s’inscrit dans le cadre de la défense des droits de l’homme, suite à la crise sociale causée par l’augmentation du prix du carburant à la pompe.

Selon Elhadj Mamadou Malal Diallo, président par intérim de l’OGDH, le moment est opportun compte tenu de l’actualité qui est caractérisée depuis un certain moment par une crise sociale entrainée par l’augmentation non concertée du prix du carburant à la pompe, intervenue le 1er Juillet dernier.

« Depuis ce jour, il y a des agitations de part et d’autre de la part des mouvements syndicaux, la CNTG et l’USTG, et aussi de la part des forces sociales. Ces manifestations ont bien commencé dans la mesure où une première marche s’est bien déroulée sans encombre, et par la suite la deuxième manifestation qui avait été prévue par les forces sociales a été interdite et ceux qui ont insisté pour faire la manifestation ont eu droit à une répression et ils ont été dispersés », relate-t-il.

Considérant que le droit de manifester, reconnu par la constitution, l’OGDH dénonce les agissements des forces de l’ordre lors des manifestations, alors que celle-ci est censée encadrer les manifestations et non les réprimer.

« Le fait qu’on interdise les manifestations à Conakry par le gouverneur alors que les manifestations ont été autorisées par les maires qui, territorialement sont habiletés à le faire, c’est le gouverneur qui interdit sur l’étendue de Conakry les manifestations. Plus grave, nous avons appris par voie de presse que monsieur le ministre de l’administration du territoire a pris un acte pour interdire toute manifestation sur l’ensemble du territoire national. Ça, ça nous a dit qu’on est partis sur une lancée. Si on ne vous avertit pas, et si vous ne nous aidez pas à avertir l’opinion nationale et internationale sur cette dérive, nous risquons un jour de nous réveiller avec la nouvelle que la constitution est suspendue et les institutions de la république aussi sont suspendues. C’est pourquoi nous avons jugé utile de vous appeler et de vous dire que nous ne sommes pas d’accord avec ces actes dans la mesure où il est dit dans la constitution que toute loi, tout acte rudimentaire et toute décision contraire à la constitution sont nuls et de nulle valeur. Donc si les préposés de l’Etat en violation de leur devoir régalien se permettent d’interdire aux citoyens de jouir des droits qui leurs sont reconnus non seulement par la constitution de la république de Guinée mais aussi par tous les textes internationaux auxquels la Guinée est partie, nous croyons qu’il faut, maintenant qu’on lance un cri d’alarme », lance-t-il.

En conclusion, Elhadj Mamadou Malal Diallo a sollicité l’implication de la presse pour faire rayonner le droit.

Maciré Soriba Camara

+224 628 112 098