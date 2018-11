Dubréka : le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana invite les populations à œuvrer en faveur de la paix

Dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les populations de la base côte, le Premier ministre, Chef du Gouvernement a échangé ce samedi avec les populations de la Préfecture de Dubréka.

Conformément à la mission qui lui a été assignée par le Chef de l’État, Alpha Condé, le Premier ministre imprime une nouvelle dynamique à toute l’équipe gouvernementale depuis sa nomination. La réussite de cette mission exige du patron du Palais de la Colombe et de l’équipe gouvernementale qu’il dirige à être à l’écoute des populations en étant en contact permanent avec celles-ci, afin d’identifier ses véritables préoccupations et partager leur quotidien.

C’est ainsi, que le Premier ministre, Chef du Gouvernement s’est rendu ce samedi en compagnie des ministres Diaby Mariama Sylla en charge de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance, de Bouréma Condé de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, d’Amara Somparé de l’Information et de la Communication et d’Aly Jamal Bangoura Secrétaire Général des Affaires Religieuses, pour conférer avec les populations de la cité Soumba Toumany pour passer un message de paix, de cohésion sociale, de préservation de l’autorité de l’État et surtout de mobilisation générale afin de soutenir le processus de développement amorcé par son Gouvernement sous la clairvoyance du Président de la République Alpha Condé.

Au nom de toutes les couches sociales de la préfecture de Dubréka Younoussa Sylla à tenue à dire au Chef du Gouvernement que la ville de Dubréka se réveille grâce à la politique de développement prônée par le Président de la République Alpha Condé, à travers les grands projets de barrages hydroélectriques du pays que sont Kaléta, Souapiti et Amaria. Malgré les projets réalisés avec la construction de ses nombreux barrages, Younoussa Sylla a au nom de toutes les populations de la Cité de Soumba Toumany fait remarquer au Chef du Gouvernement les nombreuses difficultés auxquelles les populations de sa localité sont confrontées à savoir : le manque d’une école technique et professionnelle pour la formation de la jeunesse de Dubréka aux profils exigés par les unités industrielles de la localité, la dégradation très poussée de la route d’accès au centre-ville de Dubréka, le vieillissement d’une cinquantaine d’années du Bac desservant la sous-préfecture de Falessadé, la construction du pont reliant la commune urbaine et la commune rurale de Khorira sans oublier la vétusté de la grande mosquée de Dubréka conclut-il.

Pour sa part, le Premier ministre a tout d’abord salué l’esprit citoyen des populations de la ville de Dubréka qui œuvre au quotidien en faveur de la préservation de la paix et de la quiétude sociale, avant de dire que son Gouvernement a été mandaté par le Président de la République Alpha Condé pour traduire dans la réalité concrète, les consignes reçues en étant au service du peuple de Guinée.

Poursuivant, Ibrahima Kassory Fofana dira que l’équipe gouvernementale a compris que Dubréka a besoin de travail. La jeunesse de la cité de Soumba Toumany veut travailler tout comme les femmes ont besoin d’appui pour leur autonomisation. L’équipe que je dirige à comprendre que Dubréka a besoin d’entrepreneurs pour que la croissance qui a déjà commencé à marquer la vie économique de cette préfecture puisse profiter en matière de contenu local aux populations de Dubréka explique-t-il.

La Cellule de Communication du Gouvernement