Economie : 4 conventions d’une valeur 23,5 millions d’euros seront signées entre la Guinée et la France, ce lundi

Selon l’Ambassade de France en Guinée, dans le cadre du soutien de l’agence française de développement (AFD) au développement et la résilience en Guinée, d’importantes signatures de convention auront lieu ce lundi 29 octobre 2018, entre la Guinée et la France.

‘’Quatre conventions de financement entre la Guinée et la France, d’un montant global de 23,5 millions d’euros seront signées ce lundi 29 octobre. Il y aura, sauf imprévus, deux moments de signature :

Lundi 29 octobre à 11h au ministère des finances : Cérémonie de 3 signatures avec M. Mamadi Camara, Ministre de l’Economie et des Finances, M. Jean Marc GROSGURIN, Ambassadeur de France en République de Guinée et Mme Patricia AUBRAS, directrice de l’Agence AFD ;

Les 3 conventions qui seront signées sont :

L’appui aux statistiques agricoles et au foncier rural (ASAF) : 8.5 millions

Le développement de la pisciculture commerciale familiale de Guinée (PISCOFAM) : 10 millions et une aide budgétaire d’un montant de 5 millions.

Lundi 29 octobre à 14h30 au ministère de l’environnement avec M. Oyé Guilavogui, Ministre d’Etat, ministre de l’Environnement, des Eaux et forêts, M. Jean Marc GROSGURIN , Ambassadeur de France en République de Guinée et Mme Patricia AUBRAS, directrice de l’Agence AFD et Mme Lajoinie-Gnansia, directrice par intérim d’Expertise France.

Signature du protocole adoption pour appuyer la mise en œuvre et le suivi de la Contribution déterminée au niveau national en application de l’Accord de Paris sur le climat. Ces fonds, portés par AFD, visent l’apurement partiel de la dette intérieure guinéenne, le renforcement des outils de gouvernance du secteur rural, le renforcement de la sécurité alimentaire des populations, la lutte contre la pauvreté et l’adaptation aux changements climatiques et vont contribuer à l’effectivité du Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) 2016-2020’’, dit l’Ambassade de France dans un communiqué.

Youssouf Keita