Economie : le PNUD et Afriland First Bank signent un cadre de partenariat

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et Afriland First Bank ont procédé ce jeudi 15 novembre 2018, à la signature d’un cadre de partenariat. C’était à l’occasion de la réunion de concertation des acteurs de la finance inclusive qui s’est tenue dans les locaux d’un réceptif hôtelier de la place en présence des responsables de trois ONG bénéficiaires de l’accompagnement financier d’Afriland First Bank.

Dans son allocution de circonstance, l’Administrateur général d’Afriland First Bank, Guy Laurent Fondjo a mentionné que c’est suite à une étude réalisée, que des gens se sont rendu compte que la problématique d’accès au financement était véritablement un frein par rapport au développement du pays.

‘’C’est dans ce cadre qu’il a été mis en place le cadre de concertation sur la finance inclusive en partenariat avec le gouvernement à travers la Banque Centrale de la République de Guinée. C’est un cadre qui regroupe non seulement les bénéficiaires des projets, mais cela permet également aux partenaires techniques et financiers, aux banques, micro-finances et autres institutions financières de s’asseoir autour de la table et de réfléchir sur la problématique de financement du secteur vulnérable à savoir les jeunes, les femmes et les personnes qui vivent avec anticapes. Après plusieurs mois d’échange, on a identifié des problèmes auxquels on a apporté des solutions. Les principaux problèmes identifiés c’étaient principalement les problèmes de communication. Parmi les problématiques posées, il y avait la formation des porteurs de projet, la formation des chefs d’entreprise, des jeunes et de femmes’’, dira-t-il entre autres.

Poursuivant, il dira qu’une autre problématique était celle de l’accompagnement c’est-à-dire le suivi sur le terrain et véritablement de tout l’encadrement vers de la mise en œuvre des projets. ‘’Et le PNUD s’engage à apporter cet accompagnement. Parce que l’idée, ce n’est pas du poison mais d’apprendre aux populations à pêcher. La démarche dans laquelle le PNUD s’inscrit, c’est véritablement aider les gens à devenir autonomes et cela va en droite ligne avec les valeurs et la philosophie d’Afriland First Bank…’’

De son côté, le Directeur pays du PNUD et coordinateur par intérim du système des Nations Unies en Guinée s’est réjoui de ce partenariat signé, avant d’informer que son institution est une agence d’assistance technique.

‘’Aujourd’hui, nous voulons appuyer le secteur privé, les porteurs de projets et les petites entreprises. Ça commence par une initiative et par une prise de risque des porteurs de projets, ils croient en leurs idées et ils vont chercher des appuis et des soutiens. Donc, nous sommes satisfaits de ce partenariat parce que pour nous, c’est un partenariat gagnant-gagnant. Déjà, nous partageons un objectif commun avec Afriland First Bank qui est d’augmenter le volume de crédit qui doit pouvoir être accessible des populations (…) Donc, nous partageons un objectif commun, nous partageons des valeurs communes et nous avons des forces complémentaires. Le PNUD n’est pas une institution financière, nous sommes une agence d’assistance technique’’, a entre autres expliqué Lionel Laurens.

Yousouf Keita

+224 666 48 71 30