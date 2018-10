Economie : La revue sectorielle du cluster TEDD en discussion à Conakry

Les acteurs du programme des nations unies pour le développement (PNUD) étaient réunis ce mercredi 17 octobre dans un réceptif hôtelier de la place. Il était question de discuter autour du thème relatif à la revue sectorielle du cluster TEDD 2018.

Présent à cette rencontre, le directeur national du plan et de la prospective, Basékou Condé est revenu sur les priorités du gouvernement et le PNUD pour un développement économique et social .

’’ Vous savez nous sommes avec les Nations unies, il y a un Protocol qui existe entre nous dans le cadre de l’harmonisation et de l’alignement. L’alignement veut dire que tout ce que le système des nations unies fait en Guinée est aligné sur les priorités guinéennes. Aujourd’hui, la principale priorité guinéenne c’est le plan national du développement économique et sociale qui est lui-même le fédérateur de toutes les interventions en matière du développent en république de Guinée. S’ils tiennent un atelier pour une revue sectorielle parce que ça concerne les deux ou trois piliers du PNDS. Cela justifie la présence du ministère du plan qui est le coordinateur de ces activités, le détenteur de ce document et qui s’occupe de la vulgarisation et l’évaluation’’ a –t-il dit .

Au terme de cette rencontre qui a regroupé un parterre de participants soucieux de la stabilité économique et social, Les acteurs devront faire le point sur la revue et portefeuille dans le cadre de la transformation économique et sociale du développement durable.

L’objectif général de cette revue est de partager avec l’ensemble des partis prenants les résultats, les contraintes, les leçons appris au cours de l’année 2018 et les perspectives de 2019 en lien avec le CPD 2018-2022 et le PNDES.

Mohamed Cissé

(00224) 623-33-83-57