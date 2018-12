EDG : l’administrateur général dresse le bilan des 3 ans de contrat de gestion

L’administrateur général de l’Electricité de Guinée (EDG) a animé le vendredi 30 novembre dernier, une conférence de presse dans un réceptif hôtelier de la place. Il était question de présenter le bilan des 3 années de contrat de gestion de l’entreprise.

Dans son discours de circonstance, le premier responsable de la guinéenne d’électricité, Attou Abdenbi s’est exprimé sur l’objectif et les résultats obtenus en ces termes : « Cette conférence de presse a pour objectif de présenter un bilan de 3 ans de contrat de gestion en présentant les chiffres et les réalisations techniques des équipes d’EDG. En passant de 233 469 clients en 2015 à 400 149 en 2018, EDG assure une hausse de 68% de nouveaux clients. En 2018, le parc de compteurs posés et raccordés est de 120 000 contre 13 000 en 2015, soit une hausse de plus de 846% sur la période. En considérant la desserte de ces nouveaux clients, l’entreprise a malgré tout réussi à réduire le temps de coupure de 13% et augmenter la production de 69% avec près de 800GWH produit en 3 ans. La transformation de l’entreprise est aujourd’hui bien engagée et le renforcement des capacités en cours. Le nombre d’heure moins de formation des agents a augmenté de 75% en passant de 11h en 2015 à 20h en moyenne de 2018 », a-t-il dit.

Poursuivant, il est revenu sur les activités réalisées qui construisent, selon lui, un progrès dans le cadre de la desserte du courant électrique à l’intérieur du pays et les différentes zones de Conakry.

« Le renforcement des moyens de production dans les villes de l’intérieur. Les localités de Pita, Dalaba et Mamaou initialement alimentées par des centrales d’une capacité de 6 KV ont toute été dotées de centrale d’une capacité de 30 KV. De nouvelles centrales thermiques ont été mises en place dans les villes de Kouroussa, Mandiana, Kérouané, Boffa, Siguiri, Boké et Kankan… »

Plus loin, il a précsé : « Dans le cadre du projet d’électrification rurale, 26 préfectures et 36 localités rurales ont été électrifiées en Basse et Moyenne Guinée. La réhabilitation de kaloum 5. Remise en service d’une centrale thermique à Conakry, à terme 30 MW de capacité disponible supplémentaire. Un réseau tiers d’encaissement pour le paiement des factures à partir de mars 2018 pour faciliter les démarches des clients et améliorer la qualité de service. Disponible à Conakry 6 jours sur 7 et de 8h à 18h, le service offre aux clients un choix de 20 points de paiement en plus des 11 agences commerciales d’EDG. Une agence grands comptes EDG pour faciliter les démarches des grands clients qui sont dorénavant accueillis dans un environnement plus spacieux et par une équipe dédiée », a-t-il indiqué.

Il faut noter qu’à travers ce contrat, l’électricité de Guinée a remporté le prix du ‘’ Meilleur Projet Energie’’ lors de « l’Afraca investments » « Forum et Awards Alfa 2018 ».

Mohamed Cissé

+224 623 33 83 57