Education : Cellou Dalein dénonce ‘’l’arrogance’’ du Premier ministre et parle d’année blanche si…

Au cours de l’assemblée générale de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), le président du parti Cellou Dalein Diallo a exprimé samedi son inquiétude face à la grève des enseignants enclenchée depuis le 3 février dernier, dénonçant ‘’l’arrogance du Premier ministre dans la presse’’.

« Aujourd’hui, nous sommes tous peinés, nos enfants ne vont pas à l’école. On risque d’avoir une année blanche, on ne peut évaluer le coût d’une année blanche. Les enfants ne vont pas à l’école, nous sommes en fin décembre bientôt si le trimestre est consommé selon les normes internationales, on doit décréter l’année blanche. C’est triste pour notre pays« , déplore Cellou Dalein, le chef de l’opposition guinéenne.

Ajoutant que ‘’notre système éducatif est malade par la qualité des infrastructures, la qualité de l’enseignement, le niveau des maitres. Nous avons beaucoup de défis à relever pour faire de notre système éducatif, un système éducatif performant (…) ».

Plus loin, de rappeler l’échec qui avait couronné les examens nationaux de l’année dernière.

« On n’a pas cherché de solution. L’arrogance du Premier ministre dans la presse, en disant on ne négocie pas, non. Celui qui est en charge de l’éducation de tes enfants, tu lui dis viens, on va négocier parce que je ne veux pas que mes enfants soient dans la rue. Voilà ce que je peux faire, voilà ce que je ne peux pas faire. On doit sensibiliser et obtenir le retour des enfants à l’école. Mais le gouvernement est arrogant, il a frustré le Slecg par ses propos, par ses attitudes« , dénonce Cellou Dalein.

‘’Celui à qui vous avez confié l’éducation de vos enfants, vous devriez l’écouter, le convaincre, le sensibiliser parce qu’on ne peut pas sacrifier l’éducation de nos enfants. Mais ils ont choisi l’arrogance, la répression. Et voilà qu’on court vers une année blanche pour les jeunes de Guinée, c’est inacceptable. Alors ils sont en train d’accumuler des fortunes par la corruption (…). L’école publique est sacrifiée. Et les parents d’élèves n’ont aucun recours, c’est triste pour notre pays. Et c’est une manifestation de la mauvaise gouvernance (…) », lâche-t-il.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22