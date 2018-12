Education : le consortium SMB Winning affiche des grandes ambitions pour l’Institut Supérieur des Mines et Géologie de Boké

Nommés depuis plus d’un mois par le Président de la République, les membres du conseil d’administration de l’Institut Supérieur des Mines et Géologie de Boké ont été installés vendredi 30 novembre 2018 par le ministre Abdoulaye Yéro Baldé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Issu de tous les secteurs d’activités dont celui des mines, ce conseil d’administration se veut être promoteur de cette institution d’enseignement supérieur pour être au rendez-vous d’une école d’excellence de la sous-région. C’est pourquoi à la cérémonie d’installation, on notait la présence remarquable du Directeur Général de la Compagnie des bauxites de Guinée (CBG), du Directeur des Opérations de la société française AMR, du représentant de la société Alufer mais aussi et surtout du Directeur General du Consortium SMB Winning.

Au cours de la présente cérémonie, le Consortium SMB Winning, par la voix de son DG de la SMB a affiché sa volonté d’améliorer les qualités de formations des étudiants dudit institut, cela en fonction de la feuille de route du Président du Conseil d’administration. M. Frédéric Bouzigues a d’abord rappelé l’importance des sociétés minières dans ce conseil : « Notre présence est d’abord une fierté car nous sommes avant tout les premiers consommateurs des produits de cette institution ». Poursuivant il dira que la Société Minière de Boké ne manquera pas d’idées pour soutenir le projet. « Nous savons que cette école est en transformation vers l’excellence. Notre société comme par le passé trouvera en fonction de nos possibilités et de nos moyens que nous espérons mutualisés avec les autres sociétés pour accompagner cet institut. » Cet engagement pris par Frédéric Bouzigues s’ajoute à d’autres efforts déployés par le consortium SMB/Winning en faveur des étudiants pour leurs stages de formations. A en croire au DG de la SMB, sa société apportera également d’autres contributions financières pour l’émergence de la Géomines de Boké. Heureux d’être choisi Président de ce conseil, M. Souleymane Traoré, DG de la CBG a à son tour rassuré de tout mettre en œuvre avant la prochaine session pour aller au mieux dans la proposition des actions concrètes. Il s’est par ailleurs félicité de la tenue de cette première session du CA, qui a permis à tous les membres de se connaitre, mais aussi d’adopter le règlement intérieur dudit conseil.

Pour le chef du département de l’enseignement supérieur M. Abdoulaye Yéro Baldé, le choix porté sur les miniers pour occuper en majorité ce conseil d’administration n’est pas fortuit . « Les sociétés minières sont les employeurs des sortants de cette école. IL est évident que leur présence saura donner un grand pas en terme de gouvernance et en appuie pour les défis que nous nous sommes fixés pour cette institutions. » La mutualisation des efforts dans ce conseil, affirme le ministre, démontre une parfaite collaboration entre les sociétés minières en tant qu’acteurs et moteur de l’économie nationale , désormais devenues promoteurs de l’Institut Supérieur des Mines et Géologie de Boké.

Mamadouba Camara, Boké