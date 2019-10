Education et technologie : Africa Code Week outille plusieurs élèves en codage Informatique

Après avoir lancé le 23 octobre dernier une formation en codage informatique pour plusieurs élèves des 5 communes de Conakry, Africa code Week (ACW) a sillonné ce mardi 29 octobre 2019 plusieurs établissements scolaires où se déroule cette formation pour s’enquérir de l’évolution de son initiative. Cette initiative qui est à sa troisième édition, est appuyée par JOKKOLABS, une société sénégalaise qui représente Africa Code Week en Afrique francophone.

Au niveau des écoles visitées, les bénéficiaires plaident pour un élargissement de l’initiative pour qu’elle touche le maximum que possible d’élèves.

« Je suis très content que mon école soit choisie pour cette formation. Ce que nous demandons, c’est que la formation continue pour plusieurs de nos élèves. Parce que l’informatique est indispensable pour tout développement. Nous invitons les initiateurs à développer beaucoup plus le programme pour que ça soit élargi au niveau de beaucoup d’écoles », a plaidé Daman Camara, proviseur du Lycée Ibrahima Fofana, une école située à Anta, dans la commune de Matoto.

En Guinée, la plupart des élèves ne découvrent l’informatique qu’après le Bac et plusieurs d’entre eux n’apprennent que l’informatique de base (Windows, Excel, Power-pointe …). Le projet initié par Africa code week vise donc à aller plus en profondeur en transcendant cette léthargie.

Rouguiatou Barry, une formatrice à l’école de Tito Bellevue, les jeunes guinéens ont des difficultés d’orientation en informatique.

« Lorsque nous commençons cette formation, nous essayons de savoir ce que veulent devenir les élèves. Parce que c’est en sachant ce qu’ils veulent devenir qu’on saura comment les aborder en leur parlant du domaine numérique. La majeure partie des élèves que nous avons rencontrés, ont un problème d’orientation, ils ne savent pas quoi faire après le Bac. Donc, nous on les pousse à faire des choix », a-t-elle expliqué.

Les bénéficiaires eux se réjouissent de l’initiative et appellent à une poursuite de la formation envie de permettre aux élèves d’approfondir leurs connaissances en Codage informatique.

« Nous avons trouvé cette initiative très intéressante parce qu’elle nous permet de manier l’outille informatique autrement à travers des codes. Elle nous permet de dessiner ce qu’on veut sans utiliser le crayon, donc nous demandons aux initiateurs de continuer, de ne pas se limiter là pour nous permettre de nous améliorer. Aujourd’hui à cause de ce programme, il y ‘a beaucoup d’élèves qui n’avaient pas le goût de l’informatique, qui viennent prendre des renseignements pour pouvoir s’inscrire. Tout cela, c’est pour vous dire combien de fois cette formation intéresse les élèves. », a dit Mothiou Mara, élèves à l’école Tito de Bellevue, et bénéficiaire de la formation.

Pour sa part l’ambassadeur du projet Africa Code Week en Guinée, l’objectif de l’initiative est de former dix mille élèves pour cette troisième année. Pour Alpha Keïta, le projet vise à toucher toute l’étendue du territoire guinéen.

« Depuis le 23, nous avons lancé ce programme dénommé Africa Code Week. Ce programme consiste à initier le maximum d’élèves en Guinée à la compétence numérique et elle se tient dans dix écoles à Conakry et à Labé. Aujourd’hui, nous avons formé un grand nombre et notre objectif, c’est de former dix mille élèves. Nous sommes passés dans les écoles où se tiennent ces formations nous avons vu qu’il y a un grand engouement, certains élèves même nous encouragent à continuer, mais nous aimerions nous arrêter ici pour mieux préparer l’année prochaine et couvrir toute l’étendue du territoire. C’est vrai que cette fois il n’y a que des écoles publiques qui ont bénéficié, mais nous sommes aussi en contact avec des écoles privées, elles aussi vont bénéficier de cette formation, parce que le programme est pour tous les élèves guinéens », a-t-il dit.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39