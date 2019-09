Education : l’ONG « Action Développement Avenir » compte voler au secours de 1200 élèves guinéens

En prélude à l’ouverture des classes au compte de la session 2019-2020, l’ONG ‘’Action Développement Avenir » a tenu lundi 2 septembre, un point de presse dans les locaux du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation.

Objectif, présenter aux autorités éducatives et les médias leur projet qui consiste à assister les élèves guinéens en matière de fournitures scolaires. « L’objectif de cette année est de faciliter l’accès à l’éducation à tous les enfants de Guinée. Au delà de l’aspect humanitaire, c’est vraiment un devoir pour nous d’apporter notre aide aux enfants de Guinée. C’est de permettre à tous les enfants de la capitale mais également à l’intérieur du pays d’avoir accès à l’éducation. On n’est fortement convaincu que tous les enfants de ce pays ont un grand potentiel, il suffit de les mettre à l’école pour qu’ils développent ce projet et que demain, qu’ils fassent grandir ce pays. Chacun d’entre nous peut apporter sa contribution. Mais avec ces actions de ce genre, on pourrait tous y arriver », a dit Mohamed Bayo, le président de l’ONG.

Avec pour vision d’assister 1200 apprenants cette année, les donateurs ont ciblé des villes de l’intérieur du pays. Pour atteindre leur objectif, ils ont sollicité le soutien du gouvernement.

« Pourquoi on a voulu apporter nos actions au gouvernement ? Parce qu’on est fortement convaincu quand travaillant avec le gouvernement, en essayant de trouver des solutions, on peut juste accéder aux zones les plus compliquées. Mais également aider ces enfants en disant que ce gouvernement les soutient à 100% et que c’est vraiment pour leur avenir… »

En 2017 et 2018, nous avons équipé plus de 1000 enfants. »L’objectif de cette année, c’est d’équiper mille deux cent (1200) enfants. On a prévu de se rendre à Télémilé, à Labé, Pita, Boké et Touba. On a vraiment prévu de sillonner toute la Guinée. L’idée est de montrer qu’on est là pour les supporter et pour leur montrer qu’on soit dans la capitale ou à l’intérieur du pays, on peut avoir accès à l’éducation. On apporte notre petite contribution en leur donnant le goût à l’éducation. Ce sont des enfants de 6 ans jusqu’à 10 ou 11ans. Il faut les accompagner pour permettre de développer leur potentiel », a-t-il poursuivi.

Ce don provient d’une collecte de fond effectuée par les membres de l’ONG »Action Développement Avenir » pour sauver les démunis de la Guinée.

Mohamed Cissé

