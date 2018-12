Education nationale : le budget augmente de 10%

Le budget du Ministère de l’Education nationale et de l’alphabétisation pourrait augmenter de 10% pour l’exercice 2019.

Dans le projet de budget qu’il a présenté ce jeudi 6 novembre à l’assemblée nationale, le ministre de l’éducation a annoncé une augmentation du budget de son département de 160.377.994.000 soit 10, 58% par rapport au budget antérieur.

« Le présent projet qui est soumis à votre auguste assemblée s’élève à : 1 675 767 849 000 GNF contre 1 515 389 855 000 GNF en 2018 soit une augmentation de 10,58% par rapport à celui de 2018 », dit le ministre Mory Sangaré.

Il se présente comme suit :

-Traitement et salaires : 1 441 525 831 000 GNF soit 86,92%

-Achat des biens et services : 135 228 368 000 GNF soit 8,06% ;

– Transfert aux ménages : 976 350 000 GNF, soit 0,06% ;

-Investissements 98 037 300 000 GNF soit 5,85%

« Ledit projet une fois adopté par vous, élus du peuple, permettra aux structures centrales et déconcentrées de mon département de disposer des moyens nécessaires au pilotage et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d’éducation et de l’alphabétisation. Il est évident que l’adoption de ce budget n’exclut en rien l’aide bien précieuse que nous apportent nos partenaires techniques et financiers « , a ajouté le ministre Mory Sangaré devant les élus du peuple.

Thierno Sadou Diallo, depuis le Parlement