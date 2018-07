Effondrement d’un immeuble de 7 étages à Kaloum : ‘’une partie de l’immeuble s’est effondrée sur nous’’ (victime)

Pour le moment, on déplore une seule victime blessée suite à l’effondrement d’un immeuble de 7 étages survenu hier dans le quartier de Coronthie, commune de Kaloum. Son nom est Mariama Camara, âgée de 28 ans.

Rencontrée très tôt, ce matin par la rédaction de MEDIAGUINEE, la victime Mariama Camara a expliqué les circonstances de sa mésaventure. « Hier, aux environs de 21 heures 10 minutes, j’étais assise devant chez moi. Nous étions là, on a vu qu’une partie de l’immeuble s’est effondrée pour descendre sur nous et on a vu aussi le courant s’est allumé. Donc au moment où, je voulais courir, il y a un fil qui m’a touché et puis je suis tombée gravement. Pour le moment tout mon corps me fait mal et je suis blessée aussi au niveau de mes pieds », a-t-elle témoigné.

Au moment où nous quittions les lieux, les agents du Génie militaire continuent toujours à fouiller dans les décombres.

Yaya Dramé, depuis Kaloum

628-38-05-76