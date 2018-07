Effondrement d’un immeuble de 7 étages à Coronthie : une fillette blessée (bilan provisoire)

Un immeuble de 7 étages s’est effondré ce samedi nuit à Coronthie, dans Kaloum. Une fillette a été blessée et transportée d’ugence à l’hôpital, plusieurs maisons situées dans les environs ont été touchées par les gravats. Les ministres de la Ville Ibrahima Kourouma, de la Sécurité Alpha Ibrahima Keïra, le gouverneur de la ville de Conakry Mathurin Bangoura et aussi le commissaire Boubacar Kassé, porte-parole de la police et des agents de la police judiciaire sont arrivés sur les lieux. Aux dernières nouvelles, les recherches continuent et la polémique enfle. Nous y reviendrons …

Mediaguinee