Election du maire de Dixinn, ce vendredi : grosse fracture au sein de l’UDG de Mamadou Sylla

A l’Union démocratique de Guinée (UDG), la coupe est comme pleine. Le parti du richissime homme d’affaires guinéen Elhadj Mamadou Sylla peine -apparemment- à accorder ses violons pour l’élection, ce vendredi, du maire de la commune très convoitée de Dixinn où le parti a eu cinq conseillers. La bataille s’est transportée sur les réseaux sociaux entre le vice-président de l’UDG Elhadj Dembo Sylla et Mohamed Sylla, fils de Mamadou Sylla. Si le premier annonce que l’UDG reste attaché à l’alliance avec l’UFDG de Cellou Dalein en votant pour le candidat Mamadou Samba, le second persiste et signe qu’il reste le candidat du parti à la Mairie de Dixinn.



Le choix du futur maire de Dixinn risque donc de faire éclater l’apparente cohésion de la classe politique.

Le parti au pouvoir (RPG Arc-en-ciel) qui ne veut pas perdre cette circonscription est prêt à brûler la chandelle par les deux bouts pour l’obtenir. Hier, le président Alpha Condé a fait le déplacement de Dixinn chez Mamadou Sylla pour s’enquérir, dit-on, de l’état de santé du patron de Futurelec.

Côté jardin, l’élection du maire a bien été évoquée par le numéro un guinéen qui souhaiterait -sans le dire- que l’UDG lui retourne l’ascenseur après sa victoire de Kindia. Quant à l’UFDG, le principal parti de l’opposition, il tentera le tout pour le tout pour reprendre Dixinn qu’il a dirigée lors des délégations spéciales. Question: l’UDG contrôle-t-il tous ses conseillers ? La réponse, c’est ce vendredi !!!

Noumoukè S.